Лилия Ребрик с мужем отправилась в романтическое путешествие

Новости шоу бизнеса: Вместе с мужем телеведущая Лилия Ребрик проведет в Париже несколько дней.

Ведущая программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" Лилия Ребрик с мужем, хореографом Андреем Диким поехали в самый романтический город мира – Париж.

О путешествии в Париж Лилия Ребрик мечтала давно.

"Для многих не секрет, что это моя мечта и вот наконец она сбывается. У меня есть возможность наслаждаться Парижем вместе с любимым мужем. Мечты существуют для того, чтобы они сбывались", – рассказывает ведущая канала "Украина" Лилия Ребрик.

В первое утро они уже успели увидеть Эйфелеву башню и Триумфальную арку.

"Сегодня мне хочется всем сказать "Bon matin", потому что я во Франции, в самом сердце Парижа на Елисейских полях. Дышу на полную, несмотря на холодную погоду – здесь всего 4 градуса. Будем греться эмоциями и чувствами", – говорит ведущая "Ранку з Україною" и делится невероятными фото из сердца Франции.