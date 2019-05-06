Украинская Примадонна кардинально сменила имидж

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Ирина Билык ведет активную жизнь в социальных сетях.

Украинская певица Ирина Билык опубликовала несколько новых снимков в Instagram.

На своей странице в Instagram она публикует анонсы концертов, фото из обычной жизни и кадры с фотосессий. Так, на недавних снимках певица предстала перед подписчиками в ярком образе, который многим напомнил эффектные наряды Аллы Пугачевой.

На днях в своем Instagram Ирина Билык опубликовала несколько новых фото. На них певица предстала с обновленным цветом волос. Так, ранее на протяжение многих месяцев Ирина носила светлые пряди, а на новых кадрах предстала с ярко-рыжим цветом. Отметим, что ранее певица уже примеряла такой образ и он хорошо запомнился фанатам.

"А вы бы смогли отдать свою жизнь за любимого человека?" — написала под фото артистка.

Поклонники принялись обсуждать новую публикацию: "Любимый человек… Не Он дал мне эту Жизнь, чтобы я ее отдала за него… за ребенка отдам не раздумывая!", "Только за своих детей", "Нет! Никогда! Вот за ребенка, родителей не задумываясь отдашь все на Свете…", "Спорный вопрос, многие скажут, что смогла бы. Но никто не знает на самом деле, как бы он поступил".