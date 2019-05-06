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"Легендарное уравнение": Джастин Бибер поддержал Криса Брауна

"Легендарное уравнение": Джастин Бибер поддержал Криса Брауна
16:30 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса: Вместо того, чтобы радовать поклонников новыми песнями, Джастин Бибер продолжает устраивать жаркие споры в своем микроблоге.

На днях он взбесил поклонников Эминема, заявив, что 46-летний певец устарел и не понимает молодое поколение. А сегодня 25-летний канадец возомнил себя Нострадамусом и призвал подписчиков ценить творчество Криса Брауна, пока не поздно.

Бибер разместил в Instagram "легендарное уравнение". Если раньше вы думали, что легендарное уравнение, которое изменило ход истории, придумал Эйнштейн, то вы ошибаетесь. Наверно, поп-звезда посчитал формулу E=mc² устаревшей и вывел новую: MJ + 2Pac= CB.

 
 
 
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Допис, поширений Justin Bieber (@justinbieber)

По мнению Бибера, Крис Браун - это певец №1, поэтому весь мир должен игнорировать его "маленькие" правонарушения - пьяные дебоши и избиения женщин. Он сравнил рэпера с Майклом Джексоном и Тупаком Шакуром, чья внезапная смерть повергла поклонников в глубокую печаль. Бибер предостерегает слушателей, что они пожалеют, если не будут достаточно ценить Криса Брауна при жизни.

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Разумеется, Браун незамедлительно отреагировал на дифирамбы в свой адрес. "Я люблю тебя, чувак. Спасибо, что веришь в меня", - прокомментировал рэпер запись Бибера. Однако взаимный обмен любезностями вызвал только раздражение у фолловеров: они предложили певцам снять номер в гостинице и угомониться.

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Крис Браун, Джастин Бибер, Знаменитости, Звезды, Instagram звезд.
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