СМИ: Лиам Пэйн закрутил роман с с бывшей девушкой Кристен Стюарт

Новости шоу бизнеса: Один из бывших участников One Direction Лиам Пейн дает таблоидам очередной повод поговорить о своей бурной личной жизни.

Только недавно СМИ сообщали, что певец расстался с супермоделью Наоми Кэмпбелл, а теперь приписали ему роман с бывшей возлюбленной Кристен Стюарт Стеллой Максвелл.

По сообщениям британского издания The Sun, 25-летний Лиам Пейн наконец-то проводит время в компании своей ровесницы. После расставания в этом месяце с 48-летней Наоми Кэмпбелл, музыканта заметили на свидании со Стеллой Максвелл в Берлине. Очевидцы сообщили, что Лиам и Стелла прибыли в ресторан Grill Royal по отдельности, но сидели за одним столом.

"Они одного возраста и оба из шоу-бизнеса. Они были увлечены друг другом на обеде и явно хорошо проводили время. Кто знает, к чему это может привести", - рассказал инсайдер.

Если свидание знаменитостей перерастет в нечто большее, для ангела Victoria's Secret это будет первый роман с мужчиной после отношений с Кристен Стюарт и краткосрочного романа с Майли Сайрус. Лиам Пейн только недавно расстался с супермоделью Наоми Кэмпбелл, которой, по утверждениям инсайдеров, "стало скучно в этих отношениях". Кроме того, музыкант воспитывает двухлетнего сына Беара с 35-летней певицей Шерил Коул.