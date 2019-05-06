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СМИ: Лиам Пэйн закрутил роман с с бывшей девушкой Кристен Стюарт

СМИ: Лиам Пэйн закрутил роман с с бывшей девушкой Кристен Стюарт
18:43 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса: Один из бывших участников One Direction Лиам Пейн дает таблоидам очередной повод поговорить о своей бурной личной жизни.

Только недавно СМИ сообщали, что певец расстался с супермоделью Наоми Кэмпбелл, а теперь приписали ему роман с бывшей возлюбленной Кристен Стюарт Стеллой Максвелл.

По сообщениям британского издания The Sun, 25-летний Лиам Пейн наконец-то проводит время в компании своей ровесницы. После расставания в этом месяце с 48-летней Наоми Кэмпбелл, музыканта заметили на свидании со Стеллой Максвелл в Берлине. Очевидцы сообщили, что Лиам и Стелла прибыли в ресторан Grill Royal по отдельности, но сидели за одним столом.

"Они одного возраста и оба из шоу-бизнеса. Они были увлечены друг другом на обеде и явно хорошо проводили время. Кто знает, к чему это может привести", - рассказал инсайдер.

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Если свидание знаменитостей перерастет в нечто большее, для ангела Victoria's Secret это будет первый роман с мужчиной после отношений с Кристен Стюарт и краткосрочного романа с Майли Сайрус. Лиам Пейн только недавно расстался с супермоделью Наоми Кэмпбелл, которой, по утверждениям инсайдеров, "стало скучно в этих отношениях". Кроме того, музыкант воспитывает двухлетнего сына Беара с 35-летней певицей Шерил Коул.

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One Direction, Знаменитости, Звезды, Певец, Лиам Пейн, Британский певец.
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