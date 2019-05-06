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Певица MARUV удивляет новыми фото: реакция пользователей

Певица MARUV удивляет новыми фото: реакция пользователей
19:45 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Анна Корсун (MARUV) опубликовала в Instagram очень странный снимок.

Украинская певица MARUV после отказа от участия в Евровидении 2019 отправилась на гастроли в Россию. Она дала концерты в Москве и Питере, а также выступила на Дне рождения у продюсера Иосифа Пригожина, которому вместе с его женой певицей Валерией запрещен въезд на территорию Украины. Сейчас MARUV готовится к релизу нового трека и публикует интригующие кадры со съемок клипа на него.

 
 
 
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#MonAmour with @mosimannofficial is coming 17.05.2019

Допис, поширений MARUV (@maruvofficial)

Вчера, 5 мая, на странице артистки в Instagram появились новые снимки. Это кадры со съемок видео на новую композицию под названием Mon Amour, которую певица записала совместно со швейцарским диджеем Mosimann. На одном из них MARUV запечатлена в весьма странной позе, что не смогли не заметить подписчики. Отметим, что многие фанаты артистки после ее гастролей в РФ стали более язвительными в комментариях.

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В подписи MARUV сообщила, что новый трек должен выйти 17 мая. Поклонники принялись комментировать новое фото. Многим оно показалось весьма странным: "В начале даже не понял что да как", "Вызывайте экзорциста!", "Тут без фастум-геля не обойтись…", "Береги ноги, пожалуйста. Очень опасная платформа", "Оце так акробатика", "Не сразу понять, где рука, а где нога".

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Все по теме:

Знаменитости, Певица, Украинская певица, Instagram звезд, Звзеды, MARUV.
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