Маша Ефросинина показала, как занимается пилатесом

Все знают, что 39-летняя Маша Ефросинина тщательно следит за своим весом. В молодости журналистка была далеко не модельных параметров, поэтому сейчас прикладывает все усилия, чтобы соответствовать желанному образу. Делает она это не через силу, а с большим удовольствием. Именно поэтому результат не заставляет себя ждать!
На днях Ефросинина показала, чего достигла благодаря регулярным тренировкам пилатеса. Теперь она может похвастаться тонкой талией, стройными ножками, а также чистой кожей и зарядом энергии вдобавок.
Тысячи женщин вдохновились примером Ефросининой и тоже решили попробовать себя в предложенном виде спорта. Без комплиментов в адрес телеведущей не обошлось.
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Сейчас все неустанно ищут эффективные средства от стресса и глушат успокоительные пилюли! В поисках идеальной фигуры, тягают железо и бегают до раскрошенных коленей! И мало кто верит, что наше собственное тело хранит в себе мощнейший ресурс для решения многих проблем - для достижения психологического баланса необходимо уметь привести в физический баланс свой внутренний корсет; с помощью упражнений на балансировке и с растяжкой можно таааак пропечь свои мышцы, что все пасхальные куличи и копчёности сгорят, не успев осесть на боках!!! А главное, занятие собой должно не изматывать, а приносить удовольствие ..... #мойпилатес
"Машенька, 100% верно! Только удовольствие в занятиях приводит к гармонии", "Какая Вы классная!", "Вы такая стройная, как осина", "Вау! Вау! Вау! Как красиво!", "Тростиночка", "Как я Вам по-хорошему завидую. О такой пластики я могу только мечтать. Вы большая умничка", "Маша, Вы королева!", "Какая грация", — пишут в комментариях.
Напомним, Звезда поделилась с поклонниками особенностями воспитания 15-летней дочери Наны в честь Дня дочери, который отмечался 25 апреля.