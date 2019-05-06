Маша Ефросинина показала, как занимается пилатесом

Новости шоу бизнеса: Телеведущая Маша Ефросинина продемонстрировала свои любимые упражнения и похвасталась их результатами.

Все знают, что 39-летняя Маша Ефросинина тщательно следит за своим весом. В молодости журналистка была далеко не модельных параметров, поэтому сейчас прикладывает все усилия, чтобы соответствовать желанному образу. Делает она это не через силу, а с большим удовольствием. Именно поэтому результат не заставляет себя ждать!

На днях Ефросинина показала, чего достигла благодаря регулярным тренировкам пилатеса. Теперь она может похвастаться тонкой талией, стройными ножками, а также чистой кожей и зарядом энергии вдобавок.

Тысячи женщин вдохновились примером Ефросининой и тоже решили попробовать себя в предложенном виде спорта. Без комплиментов в адрес телеведущей не обошлось.

"Машенька, 100% верно! Только удовольствие в занятиях приводит к гармонии", "Какая Вы классная!", "Вы такая стройная, как осина", "Вау! Вау! Вау! Как красиво!", "Тростиночка", "Как я Вам по-хорошему завидую. О такой пластики я могу только мечтать. Вы большая умничка", "Маша, Вы королева!", "Какая грация", — пишут в комментариях.

Напомним, Звезда поделилась с поклонниками особенностями воспитания 15-летней дочери Наны в честь Дня дочери, который отмечался 25 апреля.