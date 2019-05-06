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Эми Шумер рассекретила пол своего будущего ребенка

Эми Шумер рассекретила пол своего будущего ребенка
22:10 Пн, 6 Май 2019 Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Американская комедийная актриса Эми Шумер ожидает первенца.

Будущий ребенок должен родиться со дня на день, поэтому звезда решила рассекретить пол, который так скрывала от своих поклонников.

О том, что 37-летняя Эми Шумер ждет первенца стало известно в октябре 2018 года. Но звезда американских комедийных сцен до последних недель беременности скрывала пол малыша. Однако, учитывая то, что ребенок должен родиться со дня на день, знаменитость поделилась такой желанной новостью на своей странице в Instagram.

 
 
 
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Oh yeah does it feel to everyone like I’ve been pregnant for a long time? It must be getting annoying to you all that I’m still pregnant Well imagine how I feel mother fuckers!!!!!! #soblessed #hatemondaysloveweekendstho

Допис, поширений користувачем @ amyschumer

Эми Шумер и ее 39-летний муж Крис Фишер ждут сына. Знаменитость опубликовала фото обнаженного живота, забавно подписав, что все еще беременна, но они ожидают роды с дня на день.

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Также актриса отметила, что последний триместр беременности проходит с определенными осложнениями – у нее отекают ноги, не покидает токсикоз и часто повышается давление.

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Знаменитости, Актриса, Звезды, Американская актриса, Эми Шумер, Крис Фишер.
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