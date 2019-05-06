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СМИ: Анджелина Джоли страдает параличом лица

СМИ: Анджелина Джоли страдает параличом лица
21:29 Пн, 6 Май 2019 Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: На фоне стресса у знаменитой актрисы Анджелины Джоли появился паралич Белла.

Голливудская звезда Анджелина Джоли всего несколько недель назад официально развелась со своим мужем Брэдом Питтом. Как следствие сложного периода, у нее развился паралич лица. Об этом сообщает иностранное издание New Idea.

Как отмечает источник, именно эта болезнь стала причиной для написания завещания, в которое, как утверждают, она вписала только старшего сына Мэддокса.

Последний год был слишком тяжелым для Анджелины Джоли, поэтому оставил большой след на ее моральном и физическом здоровье. В западной прессе наперегонки пишут о том, что она страдает параличом Белла. Причиной расстройств стали переживания и стрессы из-за развода с Брэдом Питтом.

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Паралич Белла – это наиболее распространенная форма паралича лицевого нерва. Он характерен тем, что часть мышц перестает подчиняться командам, идущим от мозга, из-за чего лицо частично немеет.

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Анджелина Джоли, Брэд Питт, Знаменитости, Актриса, Звезды, Голливудская актриса.
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