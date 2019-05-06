Ким Кардашян планирует отказаться от реалити-шоу ради образования

Новости шоу бизнеса: Светская львица Ким Кардашян продолжает обучение в университете на факультете юриспруденции.

Летом прошлого года Кардашян начала свое обучение в юридической школе в Сан-Франциско. Следовательно, в 2022 году Ким планирует стать дипломированным адвокатом и готова сосредоточиться на изменении тюремной реформы в США. Об этом сообщает издание People.

Добавим, ранее Ким Кардашян встречалась с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить тюремную реформу и помилование. Она попросила Трампа помиловать 63-летнюю Элис Мэри Джонсон. Женщина отбывала пожизненное наказание без права на освобождение за торговлю наркотиками, совершенное ею впервые. Дональд Трамп выполнил просьбу телезвезды, после чего Ким первая сообщила помилованной женщине счастливую весть.

Также, как пишут источники, жена Канье Веста уже прошла стажировку в юридической фирме.

Что интересно, не одна Ким Кардашьян решила овладеть новой профессией. На днях ее муж эпатажный рэпер Канье Уэст огорошил заявлением о том, что он решил открыть собственную церковь.