"Слава Богу все позади": певица Myata рассказала о проблемах со здоровьем

Новости шоу бизнеса: Известной украинской певице поставили серьезный диагноз.

Сегодня, 6 мая, украинская певица Myata пожаловалась на проблемы со здоровьем. Артистка едва не оказалась прикована к больничной койке. Об этом она рассказала на своей официальной странице в Instagram.

"За несколько шагов до микроинсульта. Слава Богу все позади. Главное - правильный диагноз! Берегите свое здоровье пока это возможно", - написала звезда.

Видимо, плотный гастрольный график сказался на здоровье певицы. К счастью, все обошлось и поклонники вздохнули с облегчением.

"Мятка, выздоравливай!", "Юля!!! Береги себя", "Моя хорошая, выздоравливай! Береги себя", "Держись, мы очень обеспокоены", "Выздоравливайте, а я буду за вас молиться, чтобы все было хорошо", "Желаем здоровья", "Хорошо , что уже все хорошо", "Господа !!! Что происходит !!! Давай выздоравливай", - пишут в комментариях.