Эпичное фото от Тины Кароль в Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Тина Кароль опубликовала фото в неожиданном образе в Instagram.

Украинская певица Тина Кароль - настоящая любимица публики. Ее творчество не знает границ, ведь композиции артистки слушают далеко за пределами нашей страны. Благодаря виртуозным вокальным навыкам и лирическим душевным песням, ее треки трогают огромную аудиторию, а слова становятся для многих настоящими мантрами по жизни. Многие фанаты увековечивают строчки из ее песен и портреты Тины на своем теле в виде татуировок.

На днях Тина Кароль опубликовала в своем Instagram новый снимок. На нем артистка запечатлена в красном костюме фехтовальщика с защитной маской на лице и рапирой в руках. Позади певицы расположен горящий автомобиль. Фотография вызвала среди поклонников Тины неоднозначную реакцию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #tinakarol #тинакароль #интонации Ph @kulakowskiy Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 4 Май 2019 в 10:07 PDT

Подписчики принялись комментировать новый снимок: "Очень эпично смотрится! Супер!", "Космонавт - Тина готова к отправлению в открытый шоу бизнес", "Тин, а ты скучаешь за нами?", "Тин, опять потерялась? Чего, нам ждать?", "Меня ты обожгла теперь я кропива", "Женщина аккуратней так и пробить насквозь можно", "Тинка картинка", "До безумия люблю образ фехтовальщицы", "Тина прекрати шалить! Кого ты уже подпалила?", "Я также горю, когда вижу тебя".