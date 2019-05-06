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Эпичное фото от Тины Кароль в Instagram

Эпичное фото от Тины Кароль в Instagram
22:29 Пн, 6 Май 2019 Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Тина Кароль опубликовала фото в неожиданном образе в Instagram.

Украинская певица Тина Кароль - настоящая любимица публики. Ее творчество не знает границ, ведь композиции артистки слушают далеко за пределами нашей страны. Благодаря виртуозным вокальным навыкам и лирическим душевным песням, ее треки трогают огромную аудиторию, а слова становятся для многих настоящими мантрами по жизни. Многие фанаты увековечивают строчки из ее песен и портреты Тины на своем теле в виде татуировок.

На днях Тина Кароль опубликовала в своем Instagram новый снимок. На нем артистка запечатлена в красном костюме фехтовальщика с защитной маской на лице и рапирой в руках. Позади певицы расположен горящий автомобиль. Фотография вызвала среди поклонников Тины неоднозначную реакцию.

 
 
 
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#tinakarol #тинакароль #интонации Ph @kulakowskiy

Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

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Подписчики принялись комментировать новый снимок: "Очень эпично смотрится! Супер!", "Космонавт - Тина готова к отправлению в открытый шоу бизнес", "Тин, а ты скучаешь за нами?", "Тин, опять потерялась? Чего, нам ждать?", "Меня ты обожгла теперь я кропива", "Женщина аккуратней так и пробить насквозь можно", "Тинка картинка", "До безумия люблю образ фехтовальщицы", "Тина прекрати шалить! Кого ты уже подпалила?", "Я также горю, когда вижу тебя".

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Все по теме:

Тина Кароль, Instagram, Знаменитости, Звезды, Новое фото, Реакция подписчиков.
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