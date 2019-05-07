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Иракли Макацария впервые показал фото с детьми

Иракли Макацария впервые показал фото с детьми
10:59 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На фотографиях Макацария кормит малышей с ложечки и развлекает их за столом.

Грузинский красавчик Иракли Макацария опубликовал новые снимки в Instagram.

Главный герой шестого сезона самого романтического шоу страны Холостяк Иракли Макацария — настоящий любимчик украинской публики. По окончанию проекта грузинский продюсер так и не смог найти свою вторую половинку, хотя ему часто приписывают романы с популярными телезвездами. Однако официальных комментариев о его нынешнем статусе экс-Холостяк не дает, так что выяснить, что на самом деле происходит в его личной жизни пока невозможно.

Вчера, 6 мая, Иракли в своем Instagram опубликовал несколько новых снимков. На них экс-Холостяк запечатлен с детьми трех-четырех лет. В публикации он объяснил, что кадры были сделаны на съемках передачи Праймшоу. 

Стало известно, почему Иракли Макацария стал тренером "Зважені та щасливі"

"В рамках передачи Праймшоу сегодня провели день с детьми. Как же отлично проводить с ними время играя, готовя еду и видеть их искреннюю радость. В который раз я убедился, что дети это самое светлое, что может быть в этой жизни", — написал шоумен.

Поклонники принялись обсуждать новую публикацию: "Вам срочно нужен сын ,а лучше двойня, вы будете замечательным папой!", "А мы в который раз убедились в благородстве Вашей души и сами души не чаем в Вас", "Иракли, Вам очень идет быть папой!".

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Знаменитости, Холостяк, Фото, Иракли Макацария.
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