Кайли Дженнер заподозрили во второй беременности

Новости шоу бизнеса: На фото, которое звезда опубликовала на своей странице в Instagram, отчетливо видно ее округлившийся животик, который она даже не пыталась скрыть.

Знаменитую Insta-деву и самую молодую миллиардершу в мире заподозрили во второй беременности. 21-летняя Кайли Дженнер опубликовала довольно провокаци

Накануне в Нью-Йорке отгремел самый масштабный фэшн-бал Института костюма музея Метрополитен. Не прийти на модное мероприятие не смогли светские львицы сестры Кадашян-Дженнер, одна из которых изрядно взбудоражила сеть своим выходом. 21-летняя Кайли Дженнер предстала перед публикой и папарацци в роскошном платье, однако именно из-за типа наряда ее заподозрили во второй беременности.

Более того, одна из подруг Кайли Дженнер опубликовала в Insta-stories снимок звездной пары, прокомментировав его "Оу, привет родители", а Кайли поделилась им на своей странице.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie (@kyliejenner) 6 Май 2019 в 7:54 PDT

Поклонники самой молодой миллиардерши мира также заметили, что на мероприятии Met Gala-2019 знаменитость не смогла похвастаться плоским животиком и тонкой талией, поэтому в комментариях к фото засыпали ее вопросами о второй беременности.

Стоит добавить, что несколько дней назад возлюбленный Кайли Дженнер праздновал свой день рождения и, приветствуя его в социальной сети звезда написала "Займемся любовью и заведем еще одного ребенка", чем смутила своих фанатов.