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Эмма Робертс разорвала помолвку с Эваном Питерсом

Эмма Робертс разорвала помолвку с Эваном Питерсом
14:11 Вт, 7 Май 2019 Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В новом выпуске издания Cosmopolitan Робертс, наконец, рассказала о трудностях разрыва с женихом.

Прошло чуть больше месяца с тех пор, как Эмма Робертс ушла от Эвана Питерса к звезде "Тройной границы" Гаррету Хедлунду. Актриса не давала комментариев о своих новых отношениях, хотя не раз попадалась на глаза папарацци с новым избранником.

"Я думаю, независимо от того, кто вы, что делаете и где находитесь, окончание чего-либо дается с трудом. Потерять кого-то — это тяжело. Что я могу сказать? Я понимаю, что жизнь состоит из взлетов и падений. Когда вы на дне, вам кажется, что это никогда не закончится, когда вы на вершине — страшно, что это закончится слишком быстро. Я просто пытаюсь жить где-то посередине", — рассказала актриса.

Скоро Робертс предстоит ехать на съемки нового фильма, а также сниматься в девятом сезоне "Американской истории ужасов". Примечательно, что ее бывший жених Эван Питерс впервые решил взять перерыв и отказаться от участия в проекте. Разумеется, поклонники сериала обвинили во всем Эмму. 

 
 
 
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@cosmopolitan & @ellenvonunwerth thank you guys for making this dream come true

Публикация от Emma Roberts (@emmaroberts)

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Она объяснила, что ей все равно, кто и что подумает: "У меня никогда не бывает желания обсуждать отношения, в которых я нахожусь или закончила. Достаточно сложно быть с кем-то без навязчивого внимания толпы, не говоря уже об обратном. Иногда мне грустно, что у меня не может быть личных моментов. Но меня не волнует мнение остальных. Думаю, я знаю, где правда и что в действительности произошло в моей жизни".

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Отношения, Знаменитости, Помолвка, Эмма Робертс, Эван Питерсом.
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