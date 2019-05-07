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Яркий образ от главного Холостяка страны: Никита Добрынин поделился новым фото

Яркий образ от главного Холостяка страны: Никита Добрынин поделился новым фото
17:41 Вт, 7 Май 2019 Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинский телеведущий и главный герой шоу "Холостяк" Никита Добрынин опубликовал новый снимок в Instagram.

Каждую пятницу в эфире телеканала СТБ показывают новый эпизод самого романтического шоу страны Холостяк. В этом, девятом по счету сезоне, главным героем стал телеведущий и шоумен Никита Добрынин. С 8-го марта за его сердце борется 26 красоток и многие из них уже покинули проект из-за того, что так и не смогли построить коммуникацию с Никитой. Сам шоумен не раз говорил, что ищет на проекте настоящую любовь и присматривается к девушкам, которые действительно что-то к нему испытывают. На этой неделе Никита познакомится с родителями четырех оставшихся девушек.

Вчера, 6 мая, Никита в своем Instagram опубликовал новый снимок. На нем он запечатлен за решетчатым забором. В публикации он объяснил. что поучаствовал в фотосессии для журнала, в котором он является главным редактором.

"Команду журнала XXL я считаю практически родной. С этим изданием все легко и очень круто получатся", - написал Холостяк.

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Подписчики принялись комментировать новый снимок Добрынина: "Класні спортивки. У мого папи ще й досі такі залишилися з його молодості", "Экстравагантный лук, оч идет", "Дуже стильна зйомка", "Вы прекрасны. Я восхищаюсь вами", "Ну ты и топ-модель", "Очень круто, Скотч Вам идет!", "У моего дедули такие есть штанишки".

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Знаменитости, Холостяк, Телеведущий, Instagram звезд, Никита Добрынин, Украинский телеведущий, Холостяк 9 сезон.
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