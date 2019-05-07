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Евгения Власова продемонстрировала стройную фигуру

Евгения Власова продемонстрировала стройную фигуру
21:49 Вт, 7 Май 2019 Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Евгения Власова опубликовала фото с тренировок и показала соблазнительную фигуру.

Евгения Власова нередко публикует новые записи на официальную страницу в Instagram. Звезда показывает поклонникам разные сферы своей жизни, а недавно продемонстрировала, как занимается спором.

Певица обнародовала фото с тренировки в обтягивающих легинсах и топе.

"Какой вид спорта вы предпочитаете? В свое время я очень любила степ-аэробику. Сейчас я люблю кардио на беговой дорожке и занятия с моим дорогим тренером в одежде только от любимого бренда", – написала Власова.

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"С ума сойти, какая фигура! Огонь!", "Евгения – невероятно добрый человек и прекрасная певица и мама. Все мы ее любим за ее искренность, душевность, доброту. Это помимо ее таланта! Отличная спортсменка!", "Женя, мне по состоянию здоровья спортом заниматься нельзя, но вы если вам спорт не вредит вашему здоровью, а идет на пользу, то вы конечно же занимайтесь им. Желаю вам здоровья и многих лет жизни. Пусть Господь бережет вас" – комментируют поклонники.

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Знаменитости, Образ, Певица, Украинская певица, Евгения Власова, Instagram звезд.
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