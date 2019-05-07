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Украинский Met Gala: Маша Ефросинина поделилась смешными снимками

Украинский Met Gala: Маша Ефросинина поделилась смешными снимками
18:27 Вт, 7 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Телеведущая Маша Ефросинина рассмешила сеть архивными снимками.

Звезда предстала в курьезных костюмах, которые она примеряла в 2010 году для "украинского" Met Gala.

Пока мир восхищается роскошными кадрами с ежегодного бала Met Gala, который с размахом отгремел в нью-йоркском музее искусств Метрополитен, украинские звезды комментируют произошедшее. Так, Оля Полякова нашла эпатажный образ и обвинила Кэти Перри в плагиате. А вот Маша Ефросинина вспомнила, как когда-то пародировала Met Gala.

 
 
 
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#metgala2010 @novy_channel

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

На своей странице в Instagram телеведущая опубликовала серию фото, на которых предстала в забавных костюмах. В частности, Маша Ефросинина перевоплотилась в пышнотелую красавицу в красном платье, лягушку, утку и танцовщицу в цирке. На одном из снимков она позировала перед камерой со своими коллегами – телеведущими Сергеем Притулой и Александром Педаном.

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Вероятно, снимки звезда сделала во время съемок юмористической передачи “Сделай мне смешно". Именно там, в 2010 году, знаменитости делали отечественную версию фэшн-бала Met Gala.

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Знаменитости, Звезды, Телеведущая, Маша Ефросинина, Instagram звезд, Украинская телеведущая.
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