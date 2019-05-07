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Оле Цибульской не дают покоя аферисты

Оле Цибульской не дают покоя аферисты
20:07 Вт, 7 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В звезды украинского шоу-бизнеса Оли Цибульской украли автомобиль 5 мая.

Журналистам LifeStyle 24 удалось узнать о деталях того вечера и о том, как проходят поиски машины. О том, что ворам удалось украсть автомобиль Оли Цибульской, который она припарковала на улицах Киева, певица сообщила на своей странице в Instagram сразу же после кражи.

Она указала все необходимые детали: марку машины, номерной знак и улицу, на которой оставила авто. В комментарии журналистам LifeStyle 24 Оля Цибульская рассказала, при каких именно обстоятельствах это произошло и что даже в такие моменты находятся те, которые хотят нажиться на чужом горе.

Так, с момента кражи машины на ее личный номер начали звонить аферисты, требуя "огромную сумму денег, угрожая, что уничтожат машину, которая якобы находится у них".

"Самое страшное, что аферисты каким-то образом звонят с личных номеров моей команды. Я поднимаю трубку, потому что вижу, что звонит концертный директор или менеджер, а в результате слышу очередные угрозы и грубые ультиматумы. Конечно, все это впоследствии оказывается манипуляцией. И никому не желаю оказаться в подобной ситуации. Сейчас я и моя команда активно собираем всю информацию и общаемся с профессионалами, которые, как и я, не собираются закрывать глаза на тот ужас, который массово происходит ежедневно, и не только в столице", – добавила она.

Кроме того, Оля отметила, что "совсем скоро будет готова поделиться реально шокирующими деталями, которых, к сожалению, не знала сама раньше".

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Ранее певица рассказывала, при каких условиях у нее украли автомобиль.

"Я только что вернулась с гастролей. Мы решили с мужем и сыном отдохнуть в парке. Припарковали авто рядом на 2 часа. После развлечений вернулись и увидели, что авто нет. Конечно, как только я выставила этот пост в Instagram, несколько раз звонили аферисты, мол, нашли авто. Но это не более, чем афера", – прокомментировала кражу Оля Цибульская.

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