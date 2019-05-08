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Алина Гросу выходит замуж: появились фото с девичника

Алина Гросу выходит замуж: появились фото с девичника
09:28 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вчера, 7 мая, певица опубликовала в своем Instagram новые фотографии со своего девичника.

Украинская певица порадовала своих поклонников новыми снимками в Instagram.

Украинская певица Алина Гросу на днях наконец-то официально заявила о своей скорой свадьбе. Девушка опубликовала в своем Instagram снимок, на котором запечатлена ее правая рука с обручальным колечком на безымянном пальце. В подписи она написала краткое: "Я сказала да".

К слову, правду о свадьбе раскрыла еще раньше крестная певицы Ирина Билык. Она за несколько недель до заявления Алины рассказала, что крестница со своим женихом Александром собираются пожениться в июне в Венеции. 

 
 
 
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#HenParty Miss to Mrs

Публикация от GROSU (@alina_grosu)

Алина Гросу похвасталась обручальным кольцом

По всей видимости приготовление к свадьбе идет полным ходом, так как вечеринки для подружек невесты и для друзей жениха устраивают аккурат перед самым торжеством. Так что, по всей видимости, уже совсем скоро можно будет наблюдать свадебные снимки Гросу с женихом.

Поклонники стали поздравлять певицу со скорым торжеством: "Поздравление. Желаю все самое наилучшее брать от семейной жизни", "Красотка, как же я рада была узнать, что фотография со свадьбы в фильме была пасхалкой! Очень рада видеть свою любимую певицу счастливой", "Я в шоке, что ты замуж выходишь! Заранее поздравлять рано, поэтому скажу, что просто рада за тебя".

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Все по теме:

Свадьба, Девичник, Алина Гросу, Алина Гросу выходит замуж, Фото с девичника.
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