Знаменитость поделилась снимком с отпуска, где она позирует в сдельном купальнике возле бассейна.
Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко поделилась в сети свежим снимком, на котором предстала в купальнике у бассейна.
В кадре звезда появилась в голубом слитном купальнике.
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#turkey #weekend Вы спрашивали о погоде в Турции. Если честно, в Белеке немного прохладно, пару раз ночью шёл дождик, в море купаются только отчаянные и наверное моржи. Одно спасенье - открытые бассейны с подогревом и, конечно же, крытые (кстати, если вы собрались в @spicehotelbelek , здесь очень клевый полуолимпийский бассейн, где мы каждый день плаваем с Майклом и моим племянником Дадо). В общем, не бойтесь , налетайте на горячие путевки и вперёд отдыхать. А я сегодня побуду гизметео и спрогнозирую на ближайшую неделю 23-25 градусов тепла #регинатодоренко #регинапутешественница #calzedonia - @calzedonia #spicevillas @spicehotelbelek #spicehotelbelek /#spicehotel
Некоторые фаны ведущей обратили внимание на ее неидеальную фигуру после родов: "Целлюлит сплошной", "зато все честно и без фотошопа", "Ужасно!", "А купальник-то бабулин", "Ноги заплыли!", "Мне кажется, или Регина потолстела?".
Второй "лагерь" фолловеров, наоборот, восхитился фигурой Тодоренко после родов и раскритиковал хейтеров телеведущей: "Шикарные бедра!", "Идеальная", "Красоточка", "Регина, ты шикарно выглядишь! Не слушай никого, кто тебя критикует".