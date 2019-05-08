Скачать
Среда, 08.05.2019
Украина не признает паспорта России, выданные жителям ОРДЛО
Украина не признает паспорта России, выданные жителям ОРДЛО
НБУ повысил лимит на вывод дивидендов из Украины
НБУ повысил лимит на вывод дивидендов из Украины
Свитолина выступит на турнире WTA в Бирмингеме
Свитолина выступит на турнире WTA в Бирмингеме
Вся в папу: Алан Бадоев показал подросшую дочь
Вся в папу: Алан Бадоев показал подросшую дочь

Регина Тодоренко поделилась в сети свежим снимком

Регина Тодоренко поделилась в сети свежим снимком
10:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Фото Тодоренко опубликовала на своей странице в Instagram.

Знаменитость поделилась снимком с отпуска, где она позирует в сдельном купальнике возле бассейна.

Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко поделилась в сети свежим снимком, на котором предстала в купальнике у бассейна.

В кадре звезда появилась в голубом слитном купальнике.  

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

#turkey #weekend Вы спрашивали о погоде в Турции. Если честно, в Белеке немного прохладно, пару раз ночью шёл дождик, в море купаются только отчаянные и наверное моржи. Одно спасенье - открытые бассейны с подогревом и, конечно же, крытые (кстати, если вы собрались в @spicehotelbelek , здесь очень клевый полуолимпийский бассейн, где мы каждый день плаваем с Майклом и моим племянником Дадо). В общем, не бойтесь , налетайте на горячие путевки и вперёд отдыхать. А я сегодня побуду гизметео и спрогнозирую на ближайшую неделю 23-25 градусов тепла #регинатодоренко #регинапутешественница #calzedonia - @calzedonia #spicevillas @spicehotelbelek #spicehotelbelek /#spicehotel

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Просто идиллия: Влад Топалов разместил постельное видео с Региной Тодоренко

Некоторые фаны ведущей обратили внимание на ее неидеальную фигуру после родов: "Целлюлит сплошной", "зато все честно и без фотошопа", "Ужасно!", "А купальник-то бабулин", "Ноги заплыли!", "Мне кажется, или Регина потолстела?".

Второй "лагерь" фолловеров, наоборот, восхитился фигурой Тодоренко после родов и раскритиковал хейтеров телеведущей: "Шикарные бедра!", "Идеальная", "Красоточка", "Регина, ты шикарно выглядишь! Не слушай никого, кто тебя критикует".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Влад Топалов, Регина Тодоренко, Молодые родители.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 8 мая – День святого Марка
02 Инаугурация Зеленского может состояться уже в июне
03 Гороскоп на сегодня, 8 мая 2019: все знаки Зодиака
04 Зубко об инаугурации 19 мая: Очень много "против", очень много "за"
05 Экс-командующий Нацгвардии готов вернуться к должности при Зеленском
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Иран приостановил выполнение части условий ядерной сделки
Иран приостановил выполнение части условий ядерной сделки
Дожди, заморозки и снег: в Украине существенно похолодает
Дожди и заморозки: в Украине существенно похолодает
Курс от НБУ на 8 мая: гривня укрепилась к доллару и евро
Курс от НБУ на 8 мая: гривня укрепилась к доллару и евро
Регина Тодоренко поделилась в сети свежим снимком
Регина Тодоренко поделилась в сети свежим снимком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь