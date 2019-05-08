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Беременна Снежана Бабкина поделилась трогательным фото

Беременна Снежана Бабкина поделилась трогательным фото
11:38 Сегодня Телеграф lux.fm Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Сейчас актриса находится на 7 месяце беременности.

Совсем скоро Снежана Бабкина в третий раз станет мамой. Она даже свой хештег придумала #бабкинывожиданиичуда.

Своими буднями звезда не перестает делиться в Instagram. Недавно Снежана опубликовала фото, которое было сделано в бассейне. В кадре Бабкина позирует в черном сплошном купальнике, который подчеркнул ее округлившийся животик.

В комментариях красавица поделилась, что сейчас чувствует себя, как на вулкане, поскольку дышать становится все сложнее из-за "интересного положения". И приземляют ее только йога и плавание. 

 
 
 
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#бабкинывожиданиичуда 32 недели Моё спасение и расслабление- йога и плавание. Вес +12 кг. Дышать стало тяжелее. Мы когда-то с СБ были на вулкане, на высоте почти 4000 м. Там уже воздух разряженный, дышать тяжело. Кажется, что лёгкие в 2 раза меньше и дыхание получается короткое, хочешь глубже дышать, но это тяжело делать. Так вот я сейчас, как на вулкане))) а йога и плавание спускают меня на землю))) А ещё запах хамама !!!!!!!!!! Не могу надышаться им! сижу до последнего, нюхаю!!! С детства кайфовала от запаха метро, а теперь список пополнился запахом хамама аж до мурашек! не могу нанюхаться! @tetra.fitness.club #снежанабабкина #харьков

Публикация от snezhana_babkina (@snezhana_babkina)

Снежана Бабкина рассказала, будет ли муж Сергей присутствовать на родах

Однако, глядя на фото, можно уверенно сказать: несмотря на капризы беременности, Снежана просто сияет от счастья.

Напомним, Очаровательная Снежана не прекращает радоваться этой новости и демонстрирует в сети свой округлый живот.

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Беременность, Знаменитости, Счастье, Сергей Бабкин, Снежана Бабкина.
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