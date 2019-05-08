Беременна Снежана Бабкина поделилась трогательным фото

Новости шоу бизнеса: Сейчас актриса находится на 7 месяце беременности.

Совсем скоро Снежана Бабкина в третий раз станет мамой. Она даже свой хештег придумала #бабкинывожиданиичуда.

Своими буднями звезда не перестает делиться в Instagram. Недавно Снежана опубликовала фото, которое было сделано в бассейне. В кадре Бабкина позирует в черном сплошном купальнике, который подчеркнул ее округлившийся животик.

В комментариях красавица поделилась, что сейчас чувствует себя, как на вулкане, поскольку дышать становится все сложнее из-за "интересного положения". И приземляют ее только йога и плавание.

Однако, глядя на фото, можно уверенно сказать: несмотря на капризы беременности, Снежана просто сияет от счастья.

Напомним, Очаровательная Снежана не прекращает радоваться этой новости и демонстрирует в сети свой округлый живот.