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Макс Барских попал в серьезную аварию

Макс Барских попал в серьезную аварию
12:58 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Инцидент произошел сегодня, 8 мая. Исполнитель сообщил, что "с ним все хорошо".

Украинский певец Макс Барских, который часто гастролирует в России, попал в ДТП в Лос-Анджелесе. 

Об аварии 29-летний Макс Барских сообщил в своем Instagram. На фотографии можно увидеть, как бампер его автомобиля вдребезги разбит, возможно, от сильного столкновения с другой машиной.

Я забываю ценить каждый момент своей жизни. Сегодня, находясь на грани, я понял, как это важно. Будьте внимательны и цените все, что имеете, и всех, кто вокруг, – оставил философские размышления певец после ДТП на странице. 

На концерте Макса Барских случился неприятный инцидент

Он отметил, чтобы его фанаты "обязательно пристегивались ремнями безопасности, ведь это может спасет вашу жизнь", что, похоже, и произошло в его случае. Он понял, почему это произошло и из-за этого он усвоил урок. В итоге Барских добавил, что с ним все хорошо и фанатам не стоит волноваться.

Добавим, что меньше недели назад в ДТП в России попал российский исполнитель Влад Топалов – муж украинского ведущей Регины Тодоренко. В результате инцидента также никто не пострадал – повреждения получили только автомобили.

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ДТП, Авария, Знаменитости, Макс Барских.
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