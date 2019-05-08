Макс Барских попал в серьезную аварию

Новости шоу бизнеса: Инцидент произошел сегодня, 8 мая. Исполнитель сообщил, что "с ним все хорошо".

Украинский певец Макс Барских, который часто гастролирует в России, попал в ДТП в Лос-Анджелесе.

Об аварии 29-летний Макс Барских сообщил в своем Instagram. На фотографии можно увидеть, как бампер его автомобиля вдребезги разбит, возможно, от сильного столкновения с другой машиной.

Я забываю ценить каждый момент своей жизни. Сегодня, находясь на грани, я понял, как это важно. Будьте внимательны и цените все, что имеете, и всех, кто вокруг, – оставил философские размышления певец после ДТП на странице.

Он отметил, чтобы его фанаты "обязательно пристегивались ремнями безопасности, ведь это может спасет вашу жизнь", что, похоже, и произошло в его случае. Он понял, почему это произошло и из-за этого он усвоил урок. В итоге Барских добавил, что с ним все хорошо и фанатам не стоит волноваться.

Добавим, что меньше недели назад в ДТП в России попал российский исполнитель Влад Топалов – муж украинского ведущей Регины Тодоренко. В результате инцидента также никто не пострадал – повреждения получили только автомобили.