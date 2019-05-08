Джордж Клуни с женой посетили премьеру сериала "Уловка-22"

Новости шоу бизнеса: Знаменитые звездные супруги Джордж и Амаль Клуни засветились вместе на премьере сериала "Уловка-22", над которым работал сам актер.

Несмотря на слухи о разводе, пара выглядела довольно счастливой, что отрицает любые плохие намерения.

Слухи о разводе одной из самых образцовых семейных пар шоу-бизнеса взбудоражили сеть в феврале 2019 года. СМИ писали, что они даже жили отдельно, однако Джордж и Амаль Клуни громогласно отрицали эту информацию, появляясь на публике, как всегда, только вместе.

Так, звездные супруги снова порадовали поклонников совместным выходом, который совершили накануне. Голливудский актер Джордж Клуни и его жена, знаменитый адвокат, Амаль прибыли на премьеру собственного сериала "Уловка-22".

Знаменитая юрист выбрала для светского события темно-зеленое платье от Oscar de la Renta. Длина мини подчеркнула длинные стройные ноги Амаль, а темный оттенок указал на важность вечера. Образ дополнили черные туфли-лодочки и клатч в тон обуви.