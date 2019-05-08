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Джессика Честейн раскритиковала "Игру престолов"

Джессика Честейн раскритиковала "Игру престолов"
14:08 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: Звезда "Темного Феникса" присоединилась к множеству недовольных зрителей.

В четвертом эпизоде заключительного сезона "Игры престолов" зрители увидели разговор между Сансой Старк и Псом, где героиня Софи Тернер рассудила, что пережитые страдания помогли ей стать сильнее. Возможно, на кого-то эта сцена и произвела впечатление, но только не на Джессику Честейн, которая в своем Twitter-аккаунте обрушилась на сериал с критикой.

Однако Джессика Честейн раскритиковала не плохую компьютерную графику, неоправданные смерти или глупость персонажей, а одну конкретную сцену с Псом и Сансой Старк. Когда леди Винтерфелла ответила герою, что без Мизинца, Рамси Болтона и всех остальных тягот жизни она так бы и осталась пташкой на всю жизнь, Честейн с этим не согласилась. "Изнасилование — это плохой инструмент для развития персонажа. Оно никого не делает сильнее. Женщина не нуждается в насилии, чтобы превратиться в бабочку. Пташка всегда была Фениксом. ее сила исходит от нее самой", — написала звезда.

Пожалуй, этим заявлением актриса убила двух зайцев: показала свою активную гражданскую позицию и одновременно напомнила о скорой премьере фильма "Люди Икс: Темный Феникс". 

 
 
 
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Me and my spirit animal @sophiet in Paris dancing the can-can on our press tour for #DarkPhoenix - as one does

Публикация от Jessica Chastain (@jessicachastain)

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Софи сыграла в кинокомиксе Джин Грей, в которую во время неудачной миссии вселяется опасная космическая сущность, а Джессика исполнила роль антагонистки, манипулирующей сознанием героини. "Игра престолов" завершится в конце мая, а 6 июня зрители смогут посмотреть картину от студии Fox на больших экранах.

Как сообщалось ранее, На 17 минуте серии, в момент когда главные герои празднуют свою победу, на столе возле Дейенерис стоит современный стаканчик из одноименной кофейни Starbucks.

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Фильмы, Кино, Знаменитости, Критика, Джессика Честейн, Игры престолов.
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