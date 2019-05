Киноляп в "Игре престолов": в 4 серии 8 сезона заметили стаканчик Starbucks

На 17 минуте серии, в момент когда главные герои празднуют свою победу, на столе возле Дейенерис стоит современный стаканчик из одноименной кофейни Starbucks.

Естественно, этот кадр уже разлетелся по сети. Пользователи начали во всю придумывать разные шутки и теории по этому поводу.

Например, редактор издания The Verge предположил маловероятный, но вполне правдоподобный вариант. После большого шквала критики из-за темной картинки в 3 серии, сценаристы решили специально вставить в кадр современную чашку. Тем самым заставить пользователей злиться и еще больше говорить о сериале.

1. After last week's #GameOfThrones, the cinematographer had to fight off criticism that it was too dark and people couldn't see.

2. So this week he inserts an offending Starbucks cup into dark scene.

3. People spot the cup, cinematographer vindicated.https://t.co/V2Xx05BatT

— Vlad Savov (@vladsavov) 6 мая 2019 г.