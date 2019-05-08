Горячая и яркая: Надя Дорофеева делится снимками из отдыха

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала новые фото с отдыха в купальнике.

Сейчас знаменитая украинская певица находится заграницей. Для отдыха она выбрала солнечную Турцию. Не забывает певица и о своих поклонниках.

На своей страничке в Instagram Надя Дорофеева поделилась новыми снимками. Для одного из них она выбрала стильный купальник угольного цвета, который демонстрирует замечательную фигуру звезды.

"Хочу, чтоб каждый день своей жизни каждый старался быть счастливее, чем был вчера", – написала Надя Дорофеева.

Фанаты остались восторге от нового снимка знаменитости и оставили множество положительных комментариев под постом в Instagram.

"Самая красивая", "Тут все идеально", "Мы счастливы , когда счастлива ты","Надь, очень красивый купальник", "Прекрасные формы", "Дивлячись на це фото кожен стає щасливішим", - пишут поклонники звезды.