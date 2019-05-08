Горячая и яркая: Надя Дорофеева делится снимками из отдыха

Сейчас знаменитая украинская певица находится заграницей. Для отдыха она выбрала солнечную Турцию. Не забывает певица и о своих поклонниках.
На своей страничке в Instagram Надя Дорофеева поделилась новыми снимками. Для одного из них она выбрала стильный купальник угольного цвета, который демонстрирует замечательную фигуру звезды.
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хочу чтоб каждый день своей жизни каждый старался быть счастливее, чем был вчера
"Хочу, чтоб каждый день своей жизни каждый старался быть счастливее, чем был вчера", – написала Надя Дорофеева.
Фанаты остались восторге от нового снимка знаменитости и оставили множество положительных комментариев под постом в Instagram.
"Самая красивая", "Тут все идеально", "Мы счастливы , когда счастлива ты","Надь, очень красивый купальник", "Прекрасные формы", "Дивлячись на це фото кожен стає щасливішим", - пишут поклонники звезды.