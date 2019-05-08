Эми Шумер стала мамой: имя младенца

Новости шоу бизнеса: Американская комедийная актриса Эми Шумер 6 мая родила своего первенца – мальчика – от мужа Криса Фишера.

Супруги решили назвать малыша Джином Этель Фишером (Gene Attell Fischer).

Об этом актриса сообщила на своей странице в Instagram.

Звезда опубликовала трогательное фото Криса Фишера, который держит сына на руках. Мужчина одет в такую же футболку, как и на прошлом снимке в роддоме. Поэтому можно предположить, что фотография была сделана после родов Эми.

Переглянути цей допис в Instagram Gene Attell Fischer And his dad Chris. Допис, поширений користувачем @ amyschumer 7 Тра 2019 р. о 7:49 PDT

"Джин Этель Фишер и его отец Крис", – коротко говорится в подписи.

Это первый ребенок для Эми Шумер и ее мужа Криса Фишера. Пара поженилась в феврале прошлого года, через три месяца после начала романа. В октябре 2018 года звезда объявила о том, что вскоре они станут родителями.