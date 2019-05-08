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Эми Шумер стала мамой: имя младенца

Эми Шумер стала мамой: имя младенца
21:59 Ср, 8 Май 2019 Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Американская комедийная актриса Эми Шумер 6 мая родила своего первенца – мальчика – от мужа Криса Фишера.

Супруги решили назвать малыша Джином Этель Фишером (Gene Attell Fischer).

Об этом актриса сообщила на своей странице в Instagram.

Звезда опубликовала трогательное фото Криса Фишера, который держит сына на руках. Мужчина одет в такую же футболку, как и на прошлом снимке в роддоме. Поэтому можно предположить, что фотография была сделана после родов Эми.

 
 
 
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Gene Attell Fischer And his dad Chris.

Допис, поширений користувачем @ amyschumer

"Джин Этель Фишер и его отец Крис", – коротко говорится в подписи.

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Это первый ребенок для Эми Шумер и ее мужа Криса Фишера. Пара поженилась в феврале прошлого года, через три месяца после начала романа. В октябре 2018 года звезда объявила о том, что вскоре они станут родителями.

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Ребенок, Знаменитости, Актриса, Американская актриса, Instagram звезд, Эми Шумер.
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