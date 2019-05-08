После затяжной депрессии: брат Кейт Миддлтон показал свою новую девушку

Он долго скрывал детали своей личной жизни, которые так интересовали фанатов их семьи, однако он решил, что пришло время представить поклонникам свою новую девушку.
Несколько месяцев назад стало известно о том, что Джеймс Миддлтон пережил затяжную депрессию. Он сам рассказал о сложном периоде в жизни в интервью иностранного издания. После этого он сделал публичным свой профиль в Instagram и начал публиковать личные фотографии.
Частыми гостями профиля 32-летнего Джеймса были его собаки, которых у него девять. Однако поклонников интересовала другая сторона личной жизни брата Кейт Миддлтон. Ведь, как известно, он разорвал отношения со своей бывшей девушкой Донной Эйр, которая была старше его на 8 лет.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
На своей странице в Instagram Джеймс Миддлтон опубликовал фото со своей новой спутницей. Ею оказалась 30-летняя француженка Элиз Тивнт, которая работает в Лондоне финансовым аналитиком. На фото пара наслаждалась отдыхом на яхте, надев одинаковые кофты. "Отправляйтесь со мной", – прокомментировал фото Джеймс.