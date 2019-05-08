Плагиат: Мелания Трамп копирует образы испанской королевы и Меган Маркл

Буквально неделю назад пользователи Сети обвинили испанскую королеву в том, что она неоднократно копирует образы Меган Маркл. Причиной шумихи стал выход Летиции во время официального визита в Мозамбик, где первая леди Испании предпочла надеть платье из темного денима от Carolina Herrera.
Ранее в наряде из той же коллекции американского бренда уже видели супругу британского принца — Меган Маркл, которая появилась подобном платье на турнире по поло в июле прошлого года.
А вчера жена президента США Мелания Трамп, во время проведения мероприятия, приуроченное к деятельности ее благотворительного фонда Be Best, появилась в очень похожем платье.
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FLOTUS wore a Denim Emilia Wickstead dress to celebrate one year anniversary of her 'Be Best' Campaign and announce it's expansion. She accessorised with strappy, nude Louboutin Shoes. #flotus #flotusmelaniatrump #whitehouse #melaniatrumplookbook #melaniatrumpstyle #bebest #melaniatrump #firstlady #whitehouse #trump #maga #emiliawickstead #louboutin
Для торжественного выхода в Белом доме первая леди выбрала такое же приталенное платье, только уже от британского бренда Emilia Wickstead, которое дополнила нюдовыми лодочками на тонком ремешке.