"Голос. Діти-5": дата премьеры и состав судей нового сезона

Новости шоу бизнеса: "Голос. Діти" - это вокальное талант-шоу телеканала 1+1, участниками которого являются дети в возрасте от 6 до 14 лет.

В воскресенье 26 мая в 21:00 на телеканале "1+1" состоится долгожданная премьера детского вокального проекта "Голос. Діти". Телезрителей ждет новый тренерский состав, в который вошли певица Джамала, шоумен Дзидзьо, и солисты группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Позитив.

Накануне большой премьеры нового сезона звездные тренеры шоу "Голос. Діти-5" признались, какие голоса будут искать.

"Мы ищем голоса, которые удивят нас и всю страну. Здесь неважны стили и направления, ведь группа "Время и Стекло" любит эксперименты в творчестве. Даже академический вокал можно сделать уникальным, с помощью модного инструментала и классной аранжировки", - делится Надя Дорофеева.

А Позитив, в свою очередь, признается, что от нового сезона ждет появления талантов и личностей, которые смогут покорить сердца, в первую очередь, молодого поколения:

"Именно за такими людьми будущее украинского шоу-бизнеса. Для артиста, безусловно, важен голос, но не менее важна самобытность, индивидуальность. Хотелось бы видеть в нашей команде именно таких людей, с цепляющим голосом и сильным характером".

Впервые тренерское кресло единственного детского вокального шоу в Украине займет певица и молодая мама Джамала. Артистка отмечает:

"Прежде всего, очень важна харизма, уникальность тембра и способность вовлекать в свою песню с первой ноты. И в этом сезоне таких участников очень много".

В свою очередь Дзидзьо, который также впервые выступит в роли тренера рассказал, что хочет передать весь свой опыт, чтобы детки увереннее шли к своей мечте.

"У меня большой опыт работы с детками, я знаю, как научить их держаться на сцене, как раскрыть весь потенциал. Помогу им почувствовать, что именно их должны полюбить люди, а люди любят только тогда, когда чувствуют искренность", — делится артист.

Победительницей "Голос. Діти-4" стала подопечная мультиартиста MONATIK Данелия Тулешова. Помимо звания победительницы проекта, юная вокалистка получила поездку на двоих в Disneyland Paris и трехмесячную ротацию на "Нашем радио".

Пятый сезон обещает открыть зрителям невероятно сильные взрослые голоса юных вокалистов.