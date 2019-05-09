Интересные снимки с детства знаменитостей: тогда и сейчас

Сегодня их знают миллионы, узнавая на улицах даже под слоем конспиративной одежды, а ведь были времена, когда им вовсе не нужно было прятаться от окружающих, потому что они были обычными детьми, наслаждавшимися всеми прелестями счастливого детства.