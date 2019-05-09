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Королева Иордании одела эффектную вышиванку: фото

Королева Иордании одела эффектную вышиванку: фото
11:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Ее Величество Рания в 48 лет считается эталоном изысканности и элегантности.

Прототип украинской вышиванки приобрел немалую популярность в мире. В частности, в гардеробе королевы Иордании есть немало такой одежды. Одну из них волшебная Рания засветила во время публичного выхода.

Каждый выход королевы привлекает немалое внимание СМИ, ведь она демонстрирует безупречные образы. Не забывает жена Абдаллы II добавлять своему облику и этнического колорита Иордании, поэтому каждый раз демонстрирует эффектные вышиванки.

Не стал исключением и очередной визит в город Аджлун. Там королева Иордании встретилась с женщинами, которые готовились к Рамадану. 

 
 
 
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Um Omar is one of many Jordanian women who make us proud. From my visit to Wadi Shueib earlier this month #Jordan #LoveJO

Публикация от Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)  

 
 
 
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Breaking fast with the kind women of Ajloun this evening. Your warmth, compassion, and deep love for Jordan and its people shine through your every gesture #Jordan #LoveJO #Ramadan

Публикация от Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

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Для публичного выхода Рания выбрала очень эффектный колоритный наряд. Перед иорданками она предстала в длинном бархатном платье, украшенном на груди и манжетах разноцветной вышивкой. Хотя наряд был черного цвета, однако он ярко выделялся из толпы.

Стройную талию королева Иордании решила подчеркнуть с помощью вышитого пояса. Рания подобрала к своему образу черные неприметное обувь и лаконичные украшения, в частности, часы, которые она часто одевает на встречи.

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Вышиванка, Знаменитости, Образ, Наряды, Украинские наряды, Королева Иордании.
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