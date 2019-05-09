Скачать
Четверг, 09.05.2019
ЕС осудил ограничения работы СММ ОБСЕ оккупантами на Донбассе
ЕС осудил ограничения работы СММ ОБСЕ оккупантами на Донбассе
Порошенко присвоил главе СБУ звание Героя Украины
Порошенко присвоил главе СБУ звание Героя Украины
Челси - Айнтрахт: стартовые составы на ответный полуфинал Лиги Европы
Челси - Айнтрахт: стартовые составы на ответный полуфинал Лиги Европы
Афиша интересных событий в Украине на 11-12 мая
Афиша интересных событий в Украине на 11-12 мая

Виктория Бекхэм продемонстрировала наряд из своей новой коллекции

Виктория Бекхэм продемонстрировала наряд из своей новой коллекции
17:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Виктория Бекхэм - британская модель, актриса, модный дизайнер и бизнесвумен и мама представила свою новую коллекцию.

Британский дизайнер Виктория Бекхэм очаровала поклонников своего бренда новой коллекцией, в которой фигурируют не только базовые цвета, но и яркие цветочные принты. 

Как носить и с чем сочетать цветочный костюм решила показать сама Виктория, продемонстрировав стильный образ на улицах Нью-Йорка.

Так, Виктория Бекхэм примерила брюки собственного бренда и удлиненное пальто из легкой ткани с цветочным принтом.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Back on the road in florals. The perfect spring trench coat and split front trousers from #VBSS19. X VB

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Папочка и мамочка: Майли Сайрус снова опровергла слухи о беременности

Под такой костюм дизайнер надела бежевый низ и серебристые лодочки на высоких каблуках. Неожиданным выбором было завершить образ клатчем мятного цвета, а также солнцезащитными очками и аккуратной укладкой.

На своей странице в Instagram-Stories Виктория передала привет поклонникам из Нью-Йорка и отмечала, что это ее любимый цветочный look на лето.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лондон, Нью-Йорк, Виктория Бекхэм, Знаменитости, Звезды, Дизайнер, Victoria Beckham, Тренды, Модные тенденции, Принт, Новая коллекция, Цветочный принт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 9 мая – День Глафиры Горошницы
02 Гороскоп на сегодня, 9 мая 2019: все знаки Зодиака
03 Поздравления с Днем победы: красивые открытки и стихи
04 Лучшие СМС поздравления с днем рождения на 9 мая
05 День Победы 2019: поздравления с 9 мая ветеранам в стихах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Северная Корея снова провела запуски ракет
Северная Корея снова провела запуски ракет
Погода 9 мая: в Украине будет прохладно и продолжатся дожди
Погода 9 мая: Украину накроют дожди
Маркарова встретилась с главой ЕБРР
Маркарова встретилась с главой ЕБРР
Стивен Кинг определил того, кто займет трон в сериале &quot;Игра престолов&quot;
Стивен Кинг определил того, кто займет трон в сериале "Игра престолов"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь