Виктория Бекхэм продемонстрировала наряд из своей новой коллекции

Новости шоу бизнеса: Виктория Бекхэм - британская модель, актриса, модный дизайнер и бизнесвумен и мама представила свою новую коллекцию.

Британский дизайнер Виктория Бекхэм очаровала поклонников своего бренда новой коллекцией, в которой фигурируют не только базовые цвета, но и яркие цветочные принты.

Как носить и с чем сочетать цветочный костюм решила показать сама Виктория, продемонстрировав стильный образ на улицах Нью-Йорка.

Так, Виктория Бекхэм примерила брюки собственного бренда и удлиненное пальто из легкой ткани с цветочным принтом.

Под такой костюм дизайнер надела бежевый низ и серебристые лодочки на высоких каблуках. Неожиданным выбором было завершить образ клатчем мятного цвета, а также солнцезащитными очками и аккуратной укладкой.

На своей странице в Instagram-Stories Виктория передала привет поклонникам из Нью-Йорка и отмечала, что это ее любимый цветочный look на лето.