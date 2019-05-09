Виктория Бекхэм продемонстрировала наряд из своей новой коллекции

Британский дизайнер Виктория Бекхэм очаровала поклонников своего бренда новой коллекцией, в которой фигурируют не только базовые цвета, но и яркие цветочные принты.
Как носить и с чем сочетать цветочный костюм решила показать сама Виктория, продемонстрировав стильный образ на улицах Нью-Йорка.
Так, Виктория Бекхэм примерила брюки собственного бренда и удлиненное пальто из легкой ткани с цветочным принтом.
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Back on the road in florals. The perfect spring trench coat and split front trousers from #VBSS19. X VB
Под такой костюм дизайнер надела бежевый низ и серебристые лодочки на высоких каблуках. Неожиданным выбором было завершить образ клатчем мятного цвета, а также солнцезащитными очками и аккуратной укладкой.
На своей странице в Instagram-Stories Виктория передала привет поклонникам из Нью-Йорка и отмечала, что это ее любимый цветочный look на лето.