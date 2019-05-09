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Не белокурая красавица: как выглядит эпатажный Билал Хассани

Не белокурая красавица: как выглядит эпатажный Билал Хассани
20:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Артист, который будет представлять Францию на конкурсе Евровидение-2019, показал, как он выглядит в мужском образе.

Остались считанные дни до старта одного из самых громких вокальных проектов – международного конкурса Евровидение-2019. Сейчас участники шоу готовятся к своему выходу на сцену и находят время для отдыха перед выступлением.

Не стал исключением и француз Билал Хассани, который будет участвовать в Евровидении с песней Roi. В перерыве между репетициями артист решил показать, как выглядит в обыденной жизни. При этом он предстал перед подписчиками блога в своем мужском образе, забыв о макияже или париках.

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В 19 лет певец получил бешеную популярность. Путь к большой сцене Билал Хассани начинал с собственного блога в сети, где сторонники советовали ему начать сольную карьеру. Впоследствии артист прислушался к советам и в 2015 году выпустил первые песни.

Однако не только чувственный вокал потряс Францию, но и эпатажный стиль. 2 года назад Билал Хассани поразил публичным обращением, в котором откровенно рассказал о нетрадиционной ориентации и принадлежности к андрогинам. Это выражалось и в виде артиста: на сцену он выходил в париках и в стильных приталенных костюмах.

Билал Хассани

акой эпатажный стиль стал поводом для нападок хейтеров, которые засыпали страницу Билала Хассани гневными сообщениями. Однако никакая критика или угрозы не повлияли на решение артиста принять участие в Евровидении-2019.

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Евровидение 2019, Билал Хассани, Участник международного песенного конкурса, Билал Хассани без макияжа.
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