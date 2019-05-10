Жестокое наказание за нарушения закона Дэвида Бекхэма

Новости шоу бизнеса: У Дэвида Бекхэма забрали права за нарушение закона.

У британского экс-футболиста и модели, жестоко наказали забрав права за нарушение закона. В ноябре 2018 его застукали за рулем с мобильным телефоном в центре Лондона. Свидетели запечатлели Дэвида Бекхэма и выставили в сеть, фотография масштабно разлетелась по интернету, но очевидцы утверждают что экс-футболист пользовался телефоном когда стоял в пробке.

"Вместо того, чтобы смотреть на дорогу, он смотрел себе на колени", - сказал представитель стороны обвинения во время слушаний в суде. Сам спортсмен, хоть и не помнит данного инцидента, признал свою вину.

Решение суда: забрать права у легендарного футболиста до следующего полугодия и получение еще шести дополнительных отметин к шести уже имеющимся за превышение скорости ранее.

Кроме этого, звезда заплатила штраф и дополнительно за судебные издержки. Все в сумме получилось 925 фунтов стерлингов.

Напомним ранее, 31-летняя актриса и певица объявила о помолвке с Мэттью Кома, отцом своей полугодовалой дочки Бэнкс, и похвасталась помолвочным кольцом.