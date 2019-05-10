Скачать
Пятница, 10.05.2019
Украина просит Международный трибунал принять меры для освобождения моряков
Украина просит Международный трибунал принять меры для освобождения моряков
В Минюсте рассказали о возвращенных "средствах Януковича"
В Минюсте рассказали о возвращенных "средствах Януковича"
"Хочу больших проблем": Берчельт вызвал Ломаченко на бой
"Хочу больших проблем": Берчельт вызвал Ломаченко на бой
В NASA сообщили об аварии при испытании Crew Dragon
В NASA сообщили об аварии при испытании Crew Dragon

Жестокое наказание за нарушения закона Дэвида Бекхэма

Жестокое наказание за нарушения закона Дэвида Бекхэма
10:56 Сегодня Телеграф По материалам: clutch.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: У Дэвида Бекхэма забрали права за нарушение закона.

У британского экс-футболиста и модели, жестоко наказали забрав права за нарушение закона. В ноябре 2018 его застукали за рулем с мобильным телефоном в центре Лондона. Свидетели запечатлели Дэвида Бекхэма и выставили в сеть, фотография масштабно разлетелась по интернету, но очевидцы утверждают что экс-футболист пользовался телефоном когда стоял в пробке.

"Вместо того, чтобы смотреть на дорогу, он смотрел себе на колени", - сказал представитель стороны обвинения во время слушаний в суде. Сам спортсмен, хоть и не помнит данного инцидента, признал свою вину.

Решение суда: забрать права у легендарного футболиста до следующего полугодия и получение еще шести дополнительных отметин к шести уже имеющимся за превышение скорости ранее.

Брэд Питт прокомментировал слухи о воссоединении с Энистон

Кроме этого, звезда заплатила штраф и дополнительно за судебные издержки. Все в сумме получилось 925 фунтов стерлингов.

Напомним ранее, 31-летняя актриса и певица объявила о помолвке с Мэттью Кома, отцом своей полугодовалой дочки Бэнкс, и похвасталась помолвочным кольцом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Модель, Дэвид Бекхэм, Британец, Футболист, Экс-футболист, Лишение прав, Нарушение закона.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стивен Кинг определил того, кто займет трон в сериале "Игра престолов"
02 Военные США получат истребитель шестого поколения
03 Челси - Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти) события матча (Видео)
04 ЧМ-2019 по хоккею: календарь и расписание матчей
05 Итоги 9 мая: День победы над нацизмом, "Бессмертный полк" в Киеве, Грицак - герой Украины, Лига Европы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ГПУ допрашивает главу НАБУ: Сытник объяснил причины
ГПУ допрашивает главу НАБУ: Сытник объяснил причины
Погода 11 мая: в Украине преимущественно дожди с грозами
Погода 11 мая: в Украине дожди с грозами
Нацбанк 10 мая снизил курс гривни: доллар на уровне 26,25 грн
Нацбанк 10 мая снизил курс гривни: доллар на уровне 26,25 грн
Жестокое наказание за нарушения закона Дэвида Бекхэма
Жестокое наказание за нарушения закона Дэвида Бекхэма
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь