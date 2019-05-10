"Счастливые": Ольга Фреймут показала фото с мужем

Новости шоу бизнеса: Ольга Фреймут – одна из самых знаменитых многодетных мам украинского шоу-бизнеса.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась снимком с мужем Владимиром Локотком.

На днях на личной странице в Instagram она опубликовала новую фотографию с супругом, генеральным директором Нового канала Владимиром Локотко.

"Сфотографироваться многодетным родителям – вызов. Правда?" – написала Фреймут.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Сфотографуватися багатодітним батькам - виклик. Правда ж?) Публикация от FreimutOlia (@freimutolia) 6 Май 2019 в 9:58 PDT

"Сразу видно – крепкая семья!!! Потому что дети – это плод вашей любви, а не центр вселенной. Оставайтесь крепкой парой прежде всего, потому что именно в этом сила семьи!!!", "Еще тот вызов, у нас старшая дочь и еще двойняшки девушки. В четыре года наши фото похожи, словно все куда-то бежали и на секунду остановились", "Ольга, в чем "выклик"? Что у вас куча нянь, занятых ребенком, и у вас есть время на себя? Или только у вас 3-е детей?" – комментируют пользователи.

Как сообщалось ранее, В среду, 8 мая, сын Ольги Фреймут и Владимира Локотко – Валерий – празднует 3-й день рождения. По этому случаю звездные супруги устроили праздник, который прошел в уютном семейном кругу.