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Принц Чарльз открывает в Шотландии гостиницу

Принц Чарльз открывает в Шотландии гостиницу
12:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Полученная от пребывания гостей прибыль пойдет на содержание и эксплуатацию поместья, которое планируют сделать туристической дестинацией Северо-Шотландского нагорья.

Принц Чарльз официально занялся гостиничным бизнесом и 15 мая откроет для посетителей двери своего нового отеля типа "ночлег и завтрак".

Комплекс под названием Granary Lodge расположен на территории замка Мей в шотландской области Кейтнесс на живописном побережье Северного моря, сообщает Travel + Leisure.

Каждый из 10 номеров гостиницы роскошно оформлен в викторианском стиле.

Принц Чарльз с супругой первыми из королевской семьи посетили Кубу

С 1952 по 1996 год замок находился в собственности королевы-матери и после восстановления стал ее главной шотландской резиденцией. Затем замок был пожертвован организации под названием The Queen Elizabeth Castle of Mey Trust и принц Чарльз продолжил восстановление королевской собственности.

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Гостиница, Знаменитости, Королевская семья, Принц Чарльз, Принц, Британский принц, Шотланди.
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