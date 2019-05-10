Первая леди США встретилась с представителями Microsoft

Новости шоу бизнеса: Главной темой этой встречи, по словам первой леди США, была Интернет-безопасность детей.

Первая леди США продолжает покорять мир эффектными публичными выходами. На днях Мелания Трамп в элегантном платье встретилась с представителями одной из самых известных фирм Microsoft, чтобы обсудить актуальную проблему школьников.

Инсайдеры из Белого дома неоднократно рассказывали журналистам, что Мелания Трамп – первая леди, которая соединила острый ум и красоту. Именно она является неофициальным советником президента и основательницей благотворительного проекта BeBest.

Для популяризации своей разработки Мелания Трамп совершала не одну официальную встречу. А на днях этот список дополнила беседа с высокопоставленными компании Microsoft.

"Сегодня состоялась продуктивная встреча с президентом Microsoft Брэдом Смитом. В рамках BeBest мы продолжим дискуссию о безопасности наших детей в сети!" – поделилась Мелания Трамп.

И не только актуальная тема привлекла внимание пользователей сети до официальной встречи в Белом доме, но и стильный выход первой леди США. Гостей Мелания Трамп встретила в приталенном черном платье с белым верхом. К классическому наряду она подобрала любимые синие туфли-лодочки, которые стильно дополнили ее образ. Как обычно, первая леди сделала идеальную укладку волос и выглядела роскошно.