Скачать
Пятница, 10.05.2019
Смешко рассказал о своих дальнейших целях и о готовности к диалогу с Зеленским
Смешко рассказал о своих дальнейших целях и о готовности к диалогу с Зеленским
Адвокат Трампа хочет встретиться с Зеленским
Адвокат Трампа хочет встретиться с Зеленским
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Соблазнительное фото: Наталья Могилевская поделилась снимком с отдыха
Наталья Могилевская поделилась снимком с отдыха

Первая леди США встретилась с представителями Microsoft

Первая леди США встретилась с представителями Microsoft
15:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Главной темой этой встречи, по словам первой леди США, была Интернет-безопасность детей.

Первая леди США продолжает покорять мир эффектными публичными выходами. На днях Мелания Трамп в элегантном платье встретилась с представителями одной из самых известных фирм Microsoft, чтобы обсудить актуальную проблему школьников.

Инсайдеры из Белого дома неоднократно рассказывали журналистам, что Мелания Трамп – первая леди, которая соединила острый ум и красоту. Именно она является неофициальным советником президента и основательницей благотворительного проекта BeBest.

Для популяризации своей разработки Мелания Трамп совершала не одну официальную встречу. А на днях этот список дополнила беседа с высокопоставленными компании Microsoft. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

A productive meeting today with Microsoft’s President Brad Smith. #BeBest will continue the discussion about online safety for our children! @Microsoft

Публикация от First Lady Melania Trump (@flotus)

Роскошный весенний образ: Мелания Трамп предстала в элегантном зеленом платье

"Сегодня состоялась продуктивная встреча с президентом Microsoft Брэдом Смитом. В рамках BeBest мы продолжим дискуссию о безопасности наших детей в сети!" – поделилась Мелания Трамп.

И не только актуальная тема привлекла внимание пользователей сети до официальной встречи в Белом доме, но и стильный выход первой леди США. Гостей Мелания Трамп встретила в приталенном черном платье с белым верхом. К классическому наряду она подобрала любимые синие туфли-лодочки, которые стильно дополнили ее образ. Как обычно, первая леди сделала идеальную укладку волос и выглядела роскошно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Интернет, Microsoft, Знаменитости, Образ, Наряд, Первая леди США, Мелания Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стивен Кинг определил того, кто займет трон в сериале "Игра престолов"
02 Военные США получат истребитель шестого поколения
03 День матери 2019: дата и традиции праздника
04 Приметы и обряды на 10 мая – Семен Ранопашец, Семенов день
05 Оксана Марченко удивила поклонников своим эпическим преображением
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко встретится с генсеком НАТО 13 мая
Порошенко встретится с генсеком НАТО 13 мая
Погода 11 мая: в Украине преимущественно дожди с грозами
Погода 11 мая: в Украине дожди с грозами
Суд принял решение по действиям Парубия в Раде
Суд принял решение по действиям Парубия в Раде
&quot;Мои парни!&quot;: Катя Осадчая показала душевный снимок мужа с сыном
"Мои парни!": Катя Осадчая показала душевный снимок мужа с сыном
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь