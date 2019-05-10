"Я беременна, это временно": Анна Седокова взбудоражила поклонников (Видео)

Новости шоу бизнеса: Певица Анна Седокова поделилась провокационным видео, на котором позирует с беременным животом.

Популярная исполнительница Анна Седокова обожает эпатировать публику. Она регулярно выкладывает обнаженные фотографии и видео, а также не стесняется говорить на запретные темы. На этот раз певица пошла дальше и забеременела прямо на глазах у зрителей.

Так, 10 мая, звезда опубликовала странное видео, на котором у нее заметен округлившийся живот. Поклонники предположили, что Седокова ориентировочно на седьмом месяце беременности.

"Я очень рада сообщить вам прекрасную новость #яжемать", — подписала публикацию Анна.

Однако после просмотра ролика становится понятно, что Седокова просто надула живот воздухом. В комментариях разразилась бурная дискуссия по этому поводу. Поклонники не удержались, чтобы не пошутить по этому поводу.

"Залетела на минутку", "На седьмом месяце от счастья", "Ветер с моря дул ,ветер с моря дул)))) и задул))))", "Когда оливьешечка еще осталась и тоже хочет погреться на солнышке", "Мгновенная беременность", "Тот момент, когда переела любимыех хинкалек", "Беременность по необходимости", "Родила в прямом эфире!!!", "Беременность за 2 секунды", "Немножно беременна)", "Я беременна,это временно" - пишут фолловеры.