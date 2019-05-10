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"Я беременна, это временно": Анна Седокова взбудоражила поклонников (Видео)

"Я беременна, это временно": Анна Седокова взбудоражила поклонников (Видео)
16:19 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Певица Анна Седокова поделилась провокационным видео, на котором позирует с беременным животом.

Популярная исполнительница Анна Седокова обожает эпатировать публику. Она регулярно выкладывает обнаженные фотографии и видео, а также не стесняется говорить на запретные темы. На этот раз певица пошла дальше и забеременела прямо на глазах у зрителей.

Так, 10 мая, звезда опубликовала странное видео, на котором у нее заметен округлившийся живот. Поклонники предположили, что Седокова ориентировочно на седьмом месяце беременности.

"Я очень рада сообщить вам прекрасную новость #яжемать", — подписала публикацию Анна.

Однако после просмотра ролика становится понятно, что Седокова просто надула живот воздухом. В комментариях разразилась бурная дискуссия по этому поводу. Поклонники не удержались, чтобы не пошутить по этому поводу.

 Анна Седокова разозлила поклонников вульгарным видео

"Залетела на минутку", "На седьмом месяце от счастья", "Ветер с моря дул ,ветер с моря дул)))) и задул))))", "Когда оливьешечка еще осталась и тоже хочет погреться на солнышке", "Мгновенная беременность", "Тот момент, когда переела любимыех хинкалек", "Беременность по необходимости", "Родила в прямом эфире!!!", "Беременность за 2 секунды", "Немножно беременна)", "Я беременна,это временно" - пишут фолловеры.

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Беременность, Instagram, Седокова, Певица, Эпатаж.
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