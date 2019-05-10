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"Мои парни!": Катя Осадчая показала душевный снимок мужа с сыном

"Мои парни!": Катя Осадчая показала душевный снимок мужа с сыном
16:41 Сегодня Телеграф u-news.com.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Популярная телеведущая Катя Осадчая очень дорожит временем, проведенным в кругу семьи.

Она крайне редко делится в соцсетях фото своих сыновей и практически не показывает младшего мальчика, потому поклонники так тепло встречают душевные снимки, на которых запечатлен малыш со своими звездными родителями. Так, в разделе сториз Instagram Катя опубликовала пару кадров с сыночком Ваней во время прогулки.

На одном из фото она со спины показала мальчика и его папу – телеведущего Юрия Горбунова.  "Мои парни", - коротко и лаконично назвала она душевный семейный снимок с мужем и сыном.

Любимые мужчины Кати идут, взявшись за руки. На малыше - уютная и теплая зеленая куртка с капюшонном и симпатичная вязанная шапочка в полоску, а его стильный отец выбрал для променада брюки с лапасами, черную куртку и предусмотрительно набросил на голову капюшон, ведь на улице было пасмурно и вот-вот норовил начаться дождь.

Катя Осадчая заинтриговала поклонников

Отметим, что в последнее время Катя Осадчая сильно изменилась. Также в СМИ ходят слухи о беременности телеведущей, так как публика заметила, что у Кати округлился животик. Но пока официальных комментариев касательно своего положения телезвезда не делала. 

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Instagram, Телеведущая, Снимок, Фото, Катя Осадчая, Юрий Горбунов.
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