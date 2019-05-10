Соблазнительное фото: Наталья Могилевская поделилась снимком с отдыха

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Наталья Могилевская опубликовала фото в соблазнительном купальнике с отдыха.

Несколько недель Наталья Могилевская расслаблялась в Турции, но это приключение подошло к концу. Об этом она рассказала на официальной странице в Instagram и поделилась своими финальными мыслями. А кроме того, звезда опубликовала пикантное фото в купальнике.

"Спасибо морю и отдыху, у меня была возможность хорошо подготовиться к своему будущему тренингу. Генеральная мысль следующая: Если ты поступаешь верно, в соответствии со своей природой и предназначением, то и ты, и окружающие чувствуют себя хорошо, спокойно и радостно. А если ты чувствуешь обиду, боль, раздражение, "праведный гнев", пустоту и прочее, или если остался конфликт, или обиженный тобой человек, то ищи, где была твоя ошибка! То есть, если тебе кажется, что ты на сто процентов прав, но при этом тебя переполняет гнев и возмущение – то знай, то, что тебя возмущает, есть в тебе самом. Просто ты пока это плохо видишь. Меня эта мысль спасает в трудных ситуациях. Это канат, который вытаскивает из конфликтов и глупых поступков. Я не спокойна – значит есть, на что обратить внимание" - написала певица.

Поклонники сразу отреагировали на пост своей любимицы. "Шикарно выглядишь, похорошела, отдых на пользу:)))))))))", "Это очень красиво", "Вау! Невероятная!", "Ви прекрасная!", "Мудрая женщина, умные слова" - пишут в комментариях фолловеры.