Королева Британии Елизавета II готовится к смерти: что известно на сегодняшний день

Новости шоу бизнеса: "Боже, храни королеву!" Королеве Елизавете II уже 93 года и поэтому подготовка к церемонии похорон уже началась.

21 апреля Елизавете II исполнилось 93 года. Елизавета II - старейший монарх в истории и одна из самых известных персон Британии. После ее смерти правление перейдет к ее сыну Чарльзу, принцу Уэльскому. Тем самым, все титулы (а их больше 50-ти) перейдут к нему.

Все члены королевской семьи живут по строгому расписанию, поэтому даже на случай их смерти заранее готовятся специальные мероприятия, которые репетируют и обсуждаются еще при их жизни. Поэтому неудивительно, что подготовка к смерти королевы уже началась и уже разработан план действий в тот день.

Каким будет этот день?

Если Елизавета II уйдет в мир иной перед Королевским Вечером, встреча будет отменена. Национальный театр придется закрыть, все игры в королевских парках будут запрещены. Члены парламента должны будут принять присягу на верность королеве. Вскоре вся церемония повториться и парламент снова принесут присягу уже на верность своему королю.

Учитывая возраст королевы Национальная статистическая служба отмечает, что королева может прожить в среднем еще пять лет. Как только у Елизаветы распознают нехарактерные симптомы и проблемы с самочувствием, ее личный врач вышлет несколько записок для информирования общественности. Когда же королева скончается, личный врач Елизаветы II Хью Томас должен известить об этом ее личного секретаря сэра Кристофера Гейдта, который в свою очередь сообщит печальную новость премьер-министру с кодовой фразой "Лондонский мост упал". Вскоре о смерти королевы будут оповещены правительства 15 стран и представители 36 стран-участниц Содружества.

Прогнозируют, что это будут самые масштабные похороны в мире, на которые съедутся все мировые лидеры и самые известные персоны.