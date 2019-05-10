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Ким Кардашян и Канье Уэст в четвертый раз стали родителями

Ким Кардашян и Канье Уэст в четвертый раз стали родителями
20:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Суррогатная мать родила для супругов сына.

Популярная американская блогерша и звезда реалити-шоу Ким Кардашян и ее муж рэпер Канье Уэст в четвертый раз стали родителями. 

Первыми деталями счастливая мама поделилась с подписчиками Twitter. По ее словам, сын при рождении очень напоминает ей младшую дочь Чикаго.

"Он уже появился и это идеально. Словно близнец Чикаго, но я уверена, что со временем он изменится. Однако сейчас выглядит так же, как моя дочь", – рассказала счастливая Ким Кардашян.

Суррогатная мать начала рожать Ким Кардашян четвертого ребенка

Сейчас ни звезда, ни рэпер Канье Уэст не разглашают имени, которое получит их четвертый потомок. Кроме этого, супруги умалчивают пока любые детали о рождении сына.

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Ким Кардашьян, Мама, Знаменитость, Пополнение, Стала мамой.
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