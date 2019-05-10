Ким Кардашян и Канье Уэст в четвертый раз стали родителями

Новости шоу бизнеса: Суррогатная мать родила для супругов сына.

Популярная американская блогерша и звезда реалити-шоу Ким Кардашян и ее муж рэпер Канье Уэст в четвертый раз стали родителями.

Первыми деталями счастливая мама поделилась с подписчиками Twitter. По ее словам, сын при рождении очень напоминает ей младшую дочь Чикаго.

"Он уже появился и это идеально. Словно близнец Чикаго, но я уверена, что со временем он изменится. Однако сейчас выглядит так же, как моя дочь", – рассказала счастливая Ким Кардашян.

Сейчас ни звезда, ни рэпер Канье Уэст не разглашают имени, которое получит их четвертый потомок. Кроме этого, супруги умалчивают пока любые детали о рождении сына.