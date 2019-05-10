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Суррогатная мать начала рожать Ким Кардашян четвертого ребенка

Суррогатная мать начала рожать Ким Кардашян четвертого ребенка
12:01 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Звездные супруги ожидают пополнения со дня на день.

У суррогатной матери Ким Кардашян начались роды. Звезда реалити-шоу вместе со своим супругом Канье Уэстом прибыли в больницу, чтобы поддержать роженицу. Женщина должна родить им четвертого ребенка. О том, сколько по времени им придется ждать появления младенца, пока неизвестно.

2 января этого года в прессе появились сообщения о том, что звездная семья снова в ожидании пополнения. Примерно через неделю стало известно, что у них будет еще один сын. Родители отнеслись со всей ответственностью к беременности. Они обеспечили суррогатную мать всем необходимым и даже посещали с ней врачей.

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Ким Кардашян и Канье Уэст станут родителями еще одного мальчика. Несколько дней назад сеть взбудоражили слухи, что их малыш родится в один день с сыном Меган Маркл и принца Гарри, однако звезда опровергла эту информацию.

Как сообщалось ранее, На своей странице в Instagram Ким опубликовала снимки с дочками – годовалой Чикаго и пятилетней Норт.

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