Скачать
Пятница, 10.05.2019
Апаршин: Мы не меняем курс на вступление Украины в НАТО, но мы не обсуждали сроки
Апаршин: Мы не меняем курс на вступление Украины в НАТО, но мы не обсуждали сроки
В АП отреагировали на видеообращение Зеленского
В АП отреагировали на видеообращение Зеленского
Украинские теннисистки узнали первых соперниц на турнире в Риме
Украинские теннисистки узнали первых соперниц на турнире в Риме
"Намек на нового жениха?": Леся Никитюк заинтриговала поклонников новым снимком
Леся Никитюк заинтриговала поклонников новым снимком

"Наверное, Тина влюбилась": интригующий снимок Тины Кароль с кольцом на безымянном пальце

"Наверное, Тина влюбилась": интригующий снимок Тины Кароль с кольцом на безымянном пальце
21:47 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Певица Тина Кароль поделилась загадочным снимком, на котором впервые за долгое время выглядит по-настоящему счастливой.

Суперфинал "Голосу країни-9" состоялся еще несколько недель назад, но в Сети по-прежнему не утихают разговоры о чувствах между украинской певицей Тиной Кароль и молдавским артистом Даном Баланом. Их непринужденный флирт во время прямых эфиров шоу был таким правдоподобным, что поклонники до сих пор считают их парой. Новое фото Кароль в Instagram только подтвердило догадки ее подписчиков.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

#tinakarol #тинакароль Ph @kulakowskiy

Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

Так, на свежеопубликованном снимке Тина Кароль позирует в элегантном наряде. Ее глаза светятся от счастья, а улыбка выглядит абсолютно искренней. Кроме того, на безымянном пальце сверкает кольцо в форме сердца. Обручальное ли? Покажет время.

Подписчики певицы решили, что причина такого эмоционального фото — любовь. А романтичный подарок приписали Дану Балану.

 Эпичное фото от Тины Кароль в Instagram 

"Светишься ярче солнца", "Очаровательная девушка — любимая девушка", "Прелестна улыбка прилестны глаза ,так же прекрасны как и ее душа!", "Волшебная, я утонула в глазах и улыбке", "Какая счастливая", "Такая счастливая, светишься прям вся", "Красивая очень и с сияющими глазами", "Наверное, Тина влюбилась, глаза светятся, очень красивая", "Сочетания обаяния и фотогеничности! Этот кадр – фантастически классный!", "От кого же это такие глазки красивые?", "Эти глаза.. Сияющие, как огоньки. И полны счастья, великолепны", "До жути интересно, что же заставляет эту принцессу так улыбаться", — пишут в комментариях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тина Кароль, Instagram, Снимок, Кольцо, Певица, Дан Балан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стивен Кинг определил того, кто займет трон в сериале "Игра престолов"
02 Кассовые сборы "Мстителей: Финал" обогнали "Титаник"
03 Военные США получат истребитель шестого поколения
04 День матери 2019: дата и традиции праздника
05 Оксана Марченко удивила поклонников своим эпическим преображением
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
США призывают Россию немедленно освободить Олега Сенцова
США призывают Россию немедленно освободить Сенцова
Гройсман: Досрочные выборы стабильности не добавляют
Гройсман: Досрочные выборы стабильности не добавляют
Помпео приедет в Россию для встречи с Лавровым и Путиным
Помпео приедет в Россию для встречи с Лавровым и Путиным
Анджелина Джоли и Селин Дион серьезно поссорились: подробности
Анджелина Джоли и Селин Дион серьезно поссорились: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь