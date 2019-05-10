"Наверное, Тина влюбилась": интригующий снимок Тины Кароль с кольцом на безымянном пальце

Новости шоу бизнеса: Певица Тина Кароль поделилась загадочным снимком, на котором впервые за долгое время выглядит по-настоящему счастливой.

Суперфинал "Голосу країни-9" состоялся еще несколько недель назад, но в Сети по-прежнему не утихают разговоры о чувствах между украинской певицей Тиной Кароль и молдавским артистом Даном Баланом. Их непринужденный флирт во время прямых эфиров шоу был таким правдоподобным, что поклонники до сих пор считают их парой. Новое фото Кароль в Instagram только подтвердило догадки ее подписчиков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #tinakarol #тинакароль Ph @kulakowskiy Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 9 Май 2019 в 11:50 PDT

Так, на свежеопубликованном снимке Тина Кароль позирует в элегантном наряде. Ее глаза светятся от счастья, а улыбка выглядит абсолютно искренней. Кроме того, на безымянном пальце сверкает кольцо в форме сердца. Обручальное ли? Покажет время.

Подписчики певицы решили, что причина такого эмоционального фото — любовь. А романтичный подарок приписали Дану Балану.

"Светишься ярче солнца", "Очаровательная девушка — любимая девушка", "Прелестна улыбка прилестны глаза ,так же прекрасны как и ее душа!", "Волшебная, я утонула в глазах и улыбке", "Какая счастливая", "Такая счастливая, светишься прям вся", "Красивая очень и с сияющими глазами", "Наверное, Тина влюбилась, глаза светятся, очень красивая", "Сочетания обаяния и фотогеничности! Этот кадр – фантастически классный!", "От кого же это такие глазки красивые?", "Эти глаза.. Сияющие, как огоньки. И полны счастья, великолепны", "До жути интересно, что же заставляет эту принцессу так улыбаться", — пишут в комментариях.