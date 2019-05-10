Скачать
Пятница, 10.05.2019
Апаршин: Мы не меняем курс на вступление Украины в НАТО, но мы не обсуждали сроки
Апаршин: Мы не меняем курс на вступление Украины в НАТО, но мы не обсуждали сроки
В АП отреагировали на видеообращение Зеленского
В АП отреагировали на видеообращение Зеленского
Украинские теннисистки узнали первых соперниц на турнире в Риме
Украинские теннисистки узнали первых соперниц на турнире в Риме
"Намек на нового жениха?": Леся Никитюк заинтриговала поклонников новым снимком
Леся Никитюк заинтриговала поклонников новым снимком

Двойные дети: актриса Сара Хайланд родила близнецов

Двойные дети: актриса Сара Хайланд родила близнецов
21:15 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: После пережитых сложных операций и пересадки почки 28-летняя актриса Сара Хайланд стала мамой.

Звезда популярного сериала "Американская семейка" родила двух близнецов.

Радостной новостью голливудская знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. К сообщению новоиспеченная мама Сара Хайланд добавила трогательное фото, на котором видно волшебных младенцев, дремлющих на руках у актрисы. Снимок звезда сделала в своей палате после родов.

"Двойное удовольствие плюс двойное веселье равно двойные дети", – с юмором написала она.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Double the pleasure + Double the fun = Double the Babies

Публикация от Sarah Hyland (@sarahhyland)

Как известно, Сара Хайланд начала свою карьеру еще в школьном возрасте. Тогда актриса успешно совмещала учебу с первой работой и мечтала повторить успех своих родителей – Мелиссы Канадей и Эдварда Джеймса Хайланда. И ей это удалось: Сара снялась в популярном сериале "Американская семейка", в фильмах "Удар молнии", "Академия вампиров", "Очень страшное кино 5" и десятках других.

Когда звезде было всего 9 лет, врачи обнаружили у нее проблемы с почками. Впоследствии актриса призналась, что борется с дисплазией почек. В 2012 году она перенесла первую трансплантацию. Донором для Сары Хайланд стал ее отец. Однако орган не приживался, а в мае 2017 года его удалили, что ухудшило эмоциональное состояние звезды.

Ким Кардашян и Канье Уэст в четвертый раз стали родителями

"Я всю жизнь чувствовала себя обузой, кем-то, о ком постоянно нужно заботиться, за кем надо ухаживать, потому что у меня всегда были проблемы со здоровьем. И это чувство делает тебя абсолютно беспомощным. Это очень тяжело", – рассказывала она.

Уже через год Сара Хайланд пережила вторую трансплантацию. Поэтому ни один из врачей не брался обещать, что актриса сможет когда-нибудь родить ребенка. Однако ей это удалось: совместно с бойфрендом Уэллсом Адамсом она будет воспитывать очаровательных близнецов, имена которых пока держит в секрете.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Роды, Instagram, Актриса, Знаменитость, Сара Хайланд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стивен Кинг определил того, кто займет трон в сериале "Игра престолов"
02 Кассовые сборы "Мстителей: Финал" обогнали "Титаник"
03 Военные США получат истребитель шестого поколения
04 День матери 2019: дата и традиции праздника
05 Оксана Марченко удивила поклонников своим эпическим преображением
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
США призывают Россию немедленно освободить Олега Сенцова
США призывают Россию немедленно освободить Сенцова
Гройсман: Досрочные выборы стабильности не добавляют
Гройсман: Досрочные выборы стабильности не добавляют
Помпео приедет в Россию для встречи с Лавровым и Путиным
Помпео приедет в Россию для встречи с Лавровым и Путиным
Анджелина Джоли и Селин Дион серьезно поссорились: подробности
Анджелина Джоли и Селин Дион серьезно поссорились: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь