Двойные дети: актриса Сара Хайланд родила близнецов

Новости шоу бизнеса: После пережитых сложных операций и пересадки почки 28-летняя актриса Сара Хайланд стала мамой.

Звезда популярного сериала "Американская семейка" родила двух близнецов.

Радостной новостью голливудская знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. К сообщению новоиспеченная мама Сара Хайланд добавила трогательное фото, на котором видно волшебных младенцев, дремлющих на руках у актрисы. Снимок звезда сделала в своей палате после родов.

"Двойное удовольствие плюс двойное веселье равно двойные дети", – с юмором написала она.

Как известно, Сара Хайланд начала свою карьеру еще в школьном возрасте. Тогда актриса успешно совмещала учебу с первой работой и мечтала повторить успех своих родителей – Мелиссы Канадей и Эдварда Джеймса Хайланда. И ей это удалось: Сара снялась в популярном сериале "Американская семейка", в фильмах "Удар молнии", "Академия вампиров", "Очень страшное кино 5" и десятках других.

Когда звезде было всего 9 лет, врачи обнаружили у нее проблемы с почками. Впоследствии актриса призналась, что борется с дисплазией почек. В 2012 году она перенесла первую трансплантацию. Донором для Сары Хайланд стал ее отец. Однако орган не приживался, а в мае 2017 года его удалили, что ухудшило эмоциональное состояние звезды.

"Я всю жизнь чувствовала себя обузой, кем-то, о ком постоянно нужно заботиться, за кем надо ухаживать, потому что у меня всегда были проблемы со здоровьем. И это чувство делает тебя абсолютно беспомощным. Это очень тяжело", – рассказывала она.

Уже через год Сара Хайланд пережила вторую трансплантацию. Поэтому ни один из врачей не брался обещать, что актриса сможет когда-нибудь родить ребенка. Однако ей это удалось: совместно с бойфрендом Уэллсом Адамсом она будет воспитывать очаровательных близнецов, имена которых пока держит в секрете.