Анджелина Джоли и Селин Дион серьезно поссорились: подробности

Новости шоу бизнеса: А знамености тоже умеют ссориться и выяснять отношения.

Анджелина Джоли и Селион Дион уже долгое время не общаются. Все началось из-за того, что канадская певица попросила актрису сыграть ее в собственной биографической киноленте, в которой хотела раскрыть не только свое творчество, но и отношения с мужем Рене Анжелилом, который умер в 2016 году.

Однако Анджелина Джоли отказалась от предложения стать главной героиней фильма, причиной которой стала всего-навсего отсутствие времени для этого проекта.

"На протяжении многих лет одним из главных желаний Селин было создание музыкального фильма о своей жизни, карьере и браке с мужем Рене Анжелилом. Она хотела создать этот фильм для своих детей и фанатов, и была очень удивлена и обескуражена отказом Джоли", - рассказал инсайдер.

Неудивительно, что отношения Анджелины Джоли и Селион Дион резко ухудшились. Они часто избегают встречи друг с другом во время светских мероприятий.

"Их дружба, безусловно, не переживет этого, а отказ актрисы уровня Энджи может стать концом и для всего проекта", - добавил инсайдер.

Какими были отношения Селин Дион со своим мужем Рене Анджелила?

Дион познакомилась со своим мужем и менеджером Рене Анжелилом в 1980 году, когда ей было 12, а ему 38, когда она и ее мать послала ему демозапись песни, которую они написали. Они начали отношения в 1988 году и объявили о помолвке в 1991 году. 17 декабря 1994 года они поженились в соборе Нотр-Дам в Монреале.

Они были по-настоящему единым целым. Так что когда его не стало, Селин сказала себе: "Теперь ему хорошо. Он заслужил покой". В 2016 года Рене Анжелила скончался в возрасте 73 лет в собственном доме в Лас-Вегасе после продолжительной борьбы с раком.