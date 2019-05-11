Скачать
Суббота, 11.05.2019
Гройсман: Кампания кампанией, но государство - это гораздо важнее
Гройсман: Кампания кампанией, но государство - это гораздо важнее
Епицкоп УПЦ КП оштрафован за дебош в резиденции Филарета
Епицкоп УПЦ КП оштрафован за дебош в резиденции Филарета
ЧМ-2019 по хоккею: расписание матчей 11 мая
ЧМ-2019 по хоккею: расписание матчей 11 мая
Приметы и обряды на 11 мая – День Ясона
Приметы и обряды на 11 мая – День Ясона

Холостяк 9 сезон 10 выпуск: какую тайну выведал Никита Добрынин и кто с участниц покинул проект

Холостяк 9 сезон 10 выпуск: какую тайну выведал Никита Добрынин и кто с участниц покинул проект
08:46 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Главный герой шоу "Холостяк 9 сезон" пытается выбрать среди украинских красавиц именно ту, которая сумеет не только покорить его, но и сможет принять и разделит

10 выпуск 9 сезона популярного проекта "Холостяк" начнется с поездки главного героя в город Днепр. Именно там живет участница Лили. Главной целью поездки стало знакомство холостяка с родителями девушки.

После встречи, Лили призналась, что очень скучает по родным. Девушка угостила Никиту кофе. Лили была очень взволнована.

После приятного приема в Днепре, Добрынин поехал к родителям целеустремленной бизнес-леди - Марины. Участница сперва приняла Никиту в своем рабочем офисе, а также успела познакомить его со своими коллегами.

Дальше наш герой навестил семью Софии. Девушка призналась, что именно проблемы с родителями негативно повлияли на неуверенность и ранимость девушки.

Знакомство с родителями следующий участницы, Дарьи, началось на пикнике возле дома. Главным вопросом, который возник у холостяка после приятного времяпровождения с родителями девушки, стал вопрос о браке. Девушка явно дала понять, что к такому серьезному шагу пока не готова. 

На церемонии роз была непредсказуемая атмосфера, ведь главный холостяк Украины должен был сделать очень непростой выбор. На церемонию Никита Добрынин принес 3 цветка. Не досталась роза только одной участнице. Проект "Холостяк" покинула девушка Марина.

Яркий образ от главного Холостяка страны: Никита Добрынин поделился новым фото

Это реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Шоу, Любовь, Холостяк, Итоги, Никита Добрынин, Кто ушел, Холостяк 9 сезон, Кто получил розу, Холостяк 9 сезон 10 выпуск.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко дал показания ГПУ по делу Майдана
02 Украинка Светлана Гасс получила титул самой красивой бабушки в мире
03 Приметы и обряды на 11 мая – День Ясона
04 Гороскоп на сегодня, 11 мая 2019: все знаки Зодиака
05 Бутина убеждала Минфин США, что РФ не сбивали MH17
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко дал показания ГПУ по делу Майдана
Порошенко дал показания ГПУ по делу Майдана
Курсы валют НБУ на субботу, 11 мая
Курсы валют НБУ на субботу, 11 мая
Украину в ближайшие сутки 12 мая не покинут дожди с грозами
Украину в ближайшие сутки 12 мая не покинут дожди с грозами
Рецепт дня: скумбрия с овощами
Рецепт дня: скумбрия с овощами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь