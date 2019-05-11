Холостяк 9 сезон 10 выпуск: какую тайну выведал Никита Добрынин и кто с участниц покинул проект

Новости шоу бизнеса: Главный герой шоу "Холостяк 9 сезон" пытается выбрать среди украинских красавиц именно ту, которая сумеет не только покорить его, но и сможет принять и разделит

10 выпуск 9 сезона популярного проекта "Холостяк" начнется с поездки главного героя в город Днепр. Именно там живет участница Лили. Главной целью поездки стало знакомство холостяка с родителями девушки.

После встречи, Лили призналась, что очень скучает по родным. Девушка угостила Никиту кофе. Лили была очень взволнована.

После приятного приема в Днепре, Добрынин поехал к родителям целеустремленной бизнес-леди - Марины. Участница сперва приняла Никиту в своем рабочем офисе, а также успела познакомить его со своими коллегами.

Дальше наш герой навестил семью Софии. Девушка призналась, что именно проблемы с родителями негативно повлияли на неуверенность и ранимость девушки.

Знакомство с родителями следующий участницы, Дарьи, началось на пикнике возле дома. Главным вопросом, который возник у холостяка после приятного времяпровождения с родителями девушки, стал вопрос о браке. Девушка явно дала понять, что к такому серьезному шагу пока не готова.

На церемонии роз была непредсказуемая атмосфера, ведь главный холостяк Украины должен был сделать очень непростой выбор. На церемонию Никита Добрынин принес 3 цветка. Не досталась роза только одной участнице. Проект "Холостяк" покинула девушка Марина.

Это реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor".