Фотографии горячей красотки Камерон Диаз в юности (Фото) Камерон Диаз - красотка Голливуда. Женственная, обаятельная и веселая. Ей 46 лет, но она не потеряла свою сексуальность и девичью игривость. Актриса родилась 30 августа 1972 года в семье нефтяника и агента по импорту-экспорту. В детстве Диаз была пацанкой, она играла с мальчиками, слушала тяжелую музыку. И мечтала она стать зоологом.