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Суббота, 11.05.2019
Фотографии горячей красотки Камерон Диаз в юности (Фото)
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Фотографии горячей красотки Камерон Диаз в юности (Фото)

Камерон Диаз - красотка Голливуда. Женственная, обаятельная и веселая. Ей 46 лет, но она не потеряла свою сексуальность и девичью игривость. Актриса родилась 30 августа 1972 года в семье нефтяника и агента по импорту-экспорту. В детстве Диаз была пацанкой, она играла с мальчиками, слушала тяжелую музыку. И мечтала она стать зоологом.
wuzzup.ru
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