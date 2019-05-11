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ILLARIA стала мамой: нежное фото

ILLARIA стала мамой: нежное фото
18:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Участница Нацотбора на Евровидение-2018, украинская исполнительница ІLLARIA родила второго ребенка – девочку Квитославу.

О счастливом пополнении в семье артистка сообщила на своей странице в Instagram. На снимке изображены руки певицы и новорожденной малютки.

В подписи ILLARIA отметила, что девочка появилась на свет еще неделю назад, но поделиться новостью с поклонниками она решила только сейчас.

"Год ты мне снилась, девять месяцев я ждала встречи с тобой, и вот наконец это произошло! Неделю назад ты родилась, моя доченька, моя Квитослава. Спасибо тебе, что выбрала нас с Сергеем Середой быть твоими родителями",– написала звездная мама.

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Кто такая ILLARIA?

Украинская певица с греческими корнями и именем, которое означает "несущая свет". Певица утверждает, что своим творчеством хочет подарить новое дыхание украинской этнической музыке.

На отечественной сцене ІLLARIA отличается своим мистическим образом, оригинальным репертуаром и сильным чувственным голосом, диапазон которого достигает трех октав.

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Певица, Материнство, Украинская певица, Звездные мамы, ILLARIA.
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